Den amerikanske staten «stengte» ved midnatt for tredje gang på et år, etter at Kongressen ikke klarte å løse konflikten med president Donald Trump.

Det var Trump som utløste krisen da han torsdag nektet å godta det midlertidige budsjettforslaget Kongressen hadde blitt enig om.

Både Trumps svigersønn Jared Kushner, den nye stabssjefen i Det hvite hus Mick Mulvaney og visepresident Mike Pence var fredag i Capitol-bygningen for å forsøke å forhindre at prosessen brøt sammen. De klarte imidlertid ikke å hale i land et kompromiss.

Senatet ber nå om at alle de involverte parter kommer til enighet før de på nytt stemmer for et forslag som kan finansiere staten på kortere eller lengre sikt.

– Jeg håper demokratene i Senatet vil jobbe med president Trump for å få på plass en løsning, sa Senatets leder Mitch McConnell i en tale fredag kveld.

McConnell sa de hadde blitt enig med demokratene i Senatet om at de ikke vil ta opp et forslag til avstemning før de er sikker på at alle parter er enige.

Trump postet en video på Twitter fredag kveld der han forsvarte sin posisjon. Han lanserte samtidig et «stålgjerde» som alternativ til en mur. Trump har denne uken mange ganger forsøkt å få stålgjerdet inn i dialogen om grensesikkerhet.

– Det er veldig farlig der ute. Narkotika strømmer inn. Menneskesmuglere. Så mange forskjellige problemer, inkludert gjenger som MS-13, sier Trump i videoen, som viser bilder av horder av migranter som river og sliter i gjerder.

– Nå er det opp til senatet og det er i realiteten opp til demokratene, fordi vi trenger deres stemmer (for å sikre grensen), sier presidenten.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Konflikt med Trump

Bakgrunnen er at USA ikke har vedtatt noe budsjett som gir staten hjemmel til å bruke penger. President Trump, med støtte fra konservative republikanere, har forlangt at et nytt budsjett skal inkludere midler til å bygge mur mot Mexico. Han vil ha fem milliarder dollar. Demokratene på sin side vil ikke godta mur, men vil bevilge 1,6 milliarder dollar til økt sikkerhet langs grensen.

Budsjettet må vedtas av begge kamrene i Kongressen, og signeres av presidenten.

Kongressen har hittil vedtatt midlertidige ordninger for å holde hjulene i gang. Denne uken trodde alle at man skulle vedta en ny midlertidig ordning som varte til 8. februar. Det ville utsatt budsjettforhandlingene til etter nyttår, da de nye medlemmene tar plass i Kongressen.

Senatet vedtok denne ordningen onsdag kveld og sendte den videre til Representantenes hus. Lederne i begge kamrene hadde stilt seg bak dette forslaget, og signalene fra Det hvite hus var at også presidenten ville støtte den. Høyrefløyen i det republikanske partiet var imidlertid sterkt imot et kompromiss, og la et enormt press på president Trump. Til slutt ga han etter.

Trump informerte torsdag lederen i Representantenes hus, Paul Ryan, om at han ikke kom til å signere den midlertidige ordningen. Presidenten forlangte at man i stedet stemte over et forslag som inkluderte penger til muren. Dette forslaget ble vedtatt av Representantenes hus, men hadde ingen mulighet til å bli vedtatt i Senatet.

Fakta: Dette betyr det at staten stenger i USA En rekke offentlige kontorer stenges og tjenester innstilles dersom det ikke lenger er lovhjemmel for å finansiere staten. Hundretusener risikerer å ikke få utbetalt lønn eller bli midlertidig permittert. Nødvendige tjenester som skoler, sykehus, politi og sikkerhet blir ikke berørt. Det blir heller ikke forsvaret. Staten har stengt tre ganger i 2018. Første gang fra fra 20 til 22 januar. Andre gang var bare noen timer på 9 februar.

Kan bli stengt til etter nyttår

En «stenging» av staten betyr at en rekke statlige tjenester blir suspendert. Rundt en fjerdedel av den føderale staten vil bli påvirket, inkludert ni departementer og direktorater. 350.000 ansatte vil bli permittert og rundt 400.000 må jobbe uten lønn, ifølge CNN.

Det inkluderer blant annet sikkerhetskontrollører på flyplasser.

Kongressen tar trolig opp igjen forhandlingene lørdag, og det er uklart hvor lenge dragkampen vil vare. Trump og hans konservative støttespillere vet at de vil ha mindre sjanser til å få noe gjennomført etter nyttår, da demokratene overtar makten i Representantenes hus.

Trump har altså foreslått at man bytter ut «mur» med «stålbarriere», og har tvitret et bilde av et slags stålgjerde med spisse stolper. Dette er etter all sannsynlighet ikke nok til å få demokratene med på en avtale.

Presidenten har forlangt fem milliarder dollar for å bygge muren på grensen til Mexico og har flere ganger tidligere truet med å stenge ned statlige funksjoner dersom han ikke får ønsket sitt oppfylt.

– Jeg vil ikke overgi denne nasjonen, sa Trump torsdag.

– Uten grensekontroll får vi et terrorregime.

