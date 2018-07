Mann dømt til 40 års fengsel for planlegging av terrorangrep mot Parlamentet i London

Mannen fra London ble pågrepet av bevæpnet politi utenfor det britiske parlamentet i april i fjor. Da hadde han tre knivblader gjemt i klærne. Han var bare sekunder fra å overfalle politi, militær eller politikere, fremkom det under høringen av ham forrige måned.

Tirsdag ble rørleggeren funnet skyldig i å planlegge terrorangrep i Storbritannia, i tillegg til to anklager om besittelse av eksplosive materialer tenkt til utlandet.

Må sone minst 40 år

Fredag dømte dommer Nicholas Hilliard ham til tre livstider i fengsel, en for hver anklage. Han ga terroristen 40 år fengsel for å lage eksplosiver for Taliban i Afghanistan i 2012 og 25 år for planene om å drepe i Storbritannia. I praksis vil det si at han må sone minst 40 år.

– Jeg er ikke i tvil om at det er en meget stor risiko for at du vil begå voldsforbrytelser i fremtiden og forårsake død eller alvorlig skade som følge av dette, sa dommeren i retten.

Vært under overvåking av politiet i flere år

Visepolitiinspektør Dean Haydon i Metropolitan beskriver mannen som «et ekstremt farlig individ» og fortalte videre at han returnerte til London fra en treningsleir i Afghanistan «med et mål om å drepe».

Den fengselsdømte mannen har vært under overvåking av britisk politi i mange år før han 27. april i fjor ble pågrepet ikke langt fra statsminister Theresa Mays kontor.