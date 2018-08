Ti fotturister mistet livet i flom i Sør-Italia

Ifølge Reuters er antallet omkomne steget til ti.

I hvert fall åtte av disse var en del av en større gruppe på 15 personer som fulgte bredden til den lokale Raganello-elva i nasjonalparken Pollino. Uten forvarsel steg vannet i elva brått etter kraftig regn høyere oppe i elveleiet, og mange ble tatt av de frådende vannmassene.

Antonio Iannicelli / ANSA via AP / NTB scanpix

Minst 23 mennesker har blitt reddet, sju av dem er skadet, ifølge nyhetsbyrået AP. En av dem er en ti år gammel gutt som ble behandlet på sykehus etter å ha blitt kraftig nedkjølt.

Lokale redningsmannskaper sier det var rundt 30 personer i flere grupper i nasjonalparken da været slo til med kraftig vind, regn og flom. De har derimot ikke fullstendig oversikt, ettersom flere befant seg der uten guider eller uten å ha registrert seg.

Det er ikke kjent hvilke de nasjonaliteter de omkomne og savnede fotturistene har, men de fleste tilreisende til dette området er vanligvis italienske.

Et helikopter er satt inn i letingen, og mannskapene på bakken bruker kraftige lyskastere for å kunne arbeide gjennom natten. Flere steder er partiene ned til elven så bratte at redningsmannskaper må rappellere ned ved hjelp av tau.