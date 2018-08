Trump sier at hysjpenger kom fra hans egen lomme

– Det eneste jeg har gjort galt er å vinne valget som det var ventet at skulle vinnes av Crooked Hillary Clinton og demokratene. Problemet er at de glemte å drive valgkamp i en rekke stater, skriver Trump på Twitter onsdag kveld lokal tid.

«Crooked Hillary» (Kjeltringen Hillary) er Trumps kallenavn på Hillary Clinton.

Torsdag morgen norsk tid fulgte han opp med å skrive «ingen sammensvergelse - en rigget heksejakt!» - med henvisning til etterforskningen av Russland angivelige innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

NO COLLUSION - RIGGED WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg tirsdag skyldig i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og ulovlig valgkampfinansiering. I retten sa han, uten å nevne navn, at hysj-pengene var utbetalt på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», som viser til Trump.

Trump-innrømmelser i intervju

USAs president Donald Trump innrømmer at det ble betalt hysjpenger til to kvinner som hevder de har hatt sex med ham, og sier de kom fra hans egen lomme.

I et intervju med Fox News onsdag fikk Trump spørsmål om hvorvidt han kjente til utbetalingene hans tidligere advokat Michael Cohen hadde gjort til pornostjernen Stormy Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal.

– Jeg visste om dem på et senere tidspunkt. Men pengene ble ikke tatt fra valgkampkassen. Det er et viktig element. Det er mye viktigere element i saken. Kom de fra valgkampkassen? De kom ikke fra valgkampkassen, de kom fra meg, svarte Trump.

– Faktisk var det mitt første spørsmål da jeg hørte om det, om de hadde kommet fra valgkampkassen, for det hadde vært litt risikabelt. De kom ikke fra valgkampkassen, og det er viktig. Det er ikke engang et brudd på reglene for finansiering av valgkamper, sa han videre.

I det samme intervjuet sier Trump at han vurderer å benåde sin tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som denne uken ble funnet skyldig i bank- og skattesvindel. Han sier også at Manafort beskyldes for noe som«alle konsulenter, enhver lobbyist i Washington, trolig gjør».

Kevin Hagen

Vil samarbeide i etterforskning om Russland-påvirkning

Cohens advokat Lanny Davis har gått ut og sa at Cohen vil bidra i Russland-etterforskningen og avklare hvorvidt Donald Trump visste om datainnbruddene hos Demokratene under valgkampen.

Trump selv reagerte med å rakke ned på Cohens advokatferdigheter på Twitter, samtidig som han beskyldte sin tidligere advokat for å dikte opp historier.

Presidenten opplyser onsdag kveld at han torsdag morgen klokken 6 lokal tid vil stille til intervju med TV-kanalen Fox News.