NRK har også snakket med Per Sandbergs kjæreste, Bahareh Letnes, selv. Hun sier at det er bra at PST undersøker bakgrunnen hennes nå, men vil ikke kommentere saken ytterligere. NRK melder at eventuelle bånd til det iranske regimet skal ettergås.

Fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet (Frp), Per Sandberg, har fått sterk kritikk etter at han reiste på ferie til Iran med sin norsk-iranske kjæreste, Bahareh Letnes. Kritikken har også kommet innenfra partiet.

Lokallag i Fremskrittspartiet ber Sandberg vurdere sin stilling som fiskeriminister

Sandberg meldte ikke fra til Statsministerens kontor (SMK) om reisen i forkant, slik Regjeringens arbeidsreglement krever. Han tok også med seg mobiltelefonen til landet, noe som strider mot Regjeringens sikkerhetsprosedyrer.

Fakta: Dette er saken Fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) mobiltelefon er ifølge flere eksperter med all sannsynlighet hacket etter at han tok med jobbtelefonen på en feriereise til Iran i juli. * Sandberg har innrømmet at han gjorde en feil, både da han tok med telefonen til Iran og på en jobbreise til Kina i mai. * Reisen til Iran ble ikke varslet til Statsministerens kontor på forhånd. Sandberg sier at dette hadde sine grunner, men nekter å si hva som var grunnen. * Sandberg kritiseres også for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge. * Sandbergs kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, har i et intervju med NRK avvist å ha noen tilknytning til det iranske regimet.

Angrer på at han ikke informerte

Per Sandberg har tidligere beklaget at han ikke varslet SMK om reisen, og at han tok med seg mobilen sin på ferien.

– Men jeg vil ikke gå inn på hvilke grunner jeg hadde for ikke å varsle, sa han under et kort møte med pressen i Mandal torsdag.

På spørsmål om han fortsetter som statsråd, svarte han:

– Det er det opp til statsministeren å avgjøre. Jeg registrerer at både statsministeren og partilederen har uttrykt full tillit til meg. Men som statsråd har du ingen garanti for å beholde jobben.