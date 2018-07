Mann skutt og drept av politiet i Sverige

Ifølge Aftonbladet motsatte mannen seg en legeundersøkelse, noe som gjorde at politiet ble tilkalt. Sammen med en lege dro de til mannens bolig rundt klokken 2 natt til fredag.

– Det oppstår en nødssituasjon i boligen. En politimann avfyrer sitt tjenestevåpen, og mannen dør på stedet, opplyser vakthavende befal i politiet, Mikael Ehne til avisen. Han opplyser ikke hvor mange skudd som ble avfyrt.

Ifølge Expressen angrep mannen politiet.

Avisen skriver at to etterforskninger nå er åpnet: Politimannen som avfyrte våpenet granskes for tjenestefeil, mens den drepte mannens handlinger kommer til å bli utredet som drapsforsøk.