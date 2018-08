Tyrkias regjering kjemper for å få hindre valutasammenbrudd

Under en samling i Ankara blant Tyrkias ambassadører sa utenriksminister Mevlut Cavusoglu at tyrkiske myndigheter er tilhenger av diplomati og forhandlinger, men at påtvungne løsninger ikke er akseptable.

Utenriksministeren slo an en mildere tone enn landets president Recep Tayyip Erdogan og oppfordret USA til å være lojal overfor gammelt vennskap og felles medlemskap i NATO.

Den tyrkiske sentralbanken rykket ut mandag med beskjed til valutamarkedene om at alt vil bli gjort for å sikre stabilitet. Erdogans finanssjef og svigersønn, Berat Albayrak, sier at regjeringen har en handlingsplan som skal fjerne noe av presset i valutamarkedene.

Han forsikret at regjeringen ikke har til hensikt å beslaglegge innskudd i utenlandsk valuta eller tvangsveksle slike innskudd til lire.

Erdogan har så langt utelukket en renteøkning som økonomene sier er nødvendig for å stabilisere liren. I løpet av forrige uke varslet presidenten at han vil søke «nye allierte og partnere», uten å gå i detaljer. Han truet næringslivet med drastiske tiltak dersom selskaper begynner å ta ut utenlandsk valuta fra bankene.

Smøre systemet

Sentralbanken sier at tyrkiske banker vil få den nødvendige likviditet. Hensikten er angivelig å ta livet av rykter om at banker kan gå over ende. Økt likviditet skal smøre systemet, og sørge for at privatpersoner og bedrifter kan få lån.

Det er ikke umiddelbart klart om dette vil berolige befolkningen, da lire i disse dager er noe folk flest vil bli kvitt, ikke skaffe seg mer av. Før helgen var det kø i bankene av folk som ville veksle tyrkiske lire til dollar eller overføre pengene sine til kontoer i utlandet. Om bankene får tilføring av dollar eller euro, som kundene etterspør, er ikke klart, men framstår som usannsynlig.

Den økonomiske uroen rundt Tyrkia smittet over på børsene i Asia mandag. I Tokyo falt Nikkei 225-indeksen med nesten 2 prosent mens Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk ned 1,4 prosent. Krisen mellom USA og Tyrkia kommer på toppen av det allerede spente forholdet mellom USA og Kina, der en full handelskrig er i emning.

Også i Europa falt verdien av tyrkiske lire. Og valutakrisen smittet over på aksjemarkedet.

På Oslo Børs falt hovedindeksen 0,7 prosent de første minuttene etter at handelen startet. Deretter stabiliserte den seg med mindre bevegelse rundt 892 poeng mandag formiddag.

Kjøpte seg ut

Den tyrkiske valutaens dramatiske fall før helgen førte til at stadig flere kjøpte seg ut av lira og plasserte store summer i japanske yen og sveitserfranc. Tidlig på morgenen mandag var kursen mot dollar falt til 7,23, men den tok seg noe opp i timene etter.

Aktørene i markedet mente at forsikringene fra den tyrkiske sentralbanken hadde en beroligende virkning, i hvert fall inntil noe mer negativt skjer i forholdet mellom presidentene Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan.

– Lirens fall skylder flere faktorer. Tyrkia har lenge hatt en svak utenrikshandel, med underskudd på handelsbalansen. Landet har også svake utilstrekkelige utenlandsreserver. I tillegg til alt dette råder det en utfordrende politisk atmosfære, noe som forsterker de allerede svake sidene ved den tyrkiske økonomien, sier Kerry Craig, markedsstrateg hos J. P. Morgen Asset Management.

Det tyrkiske innenriksdepartement kunngjorde mandag at det vil ta rettslige skritt mot sosiale medier som er med på «å spre løgner og bringe innhold som er med på å svekke liren». Foreløpig er rundt 350 kontoer identifisert og vil bli gransket for å ha lagt ut innhold «som trekker ned lirens verdi i forhold til dollar».