Hun er den nye stjernen for mange palestinere. Men hun utfordrer de mest religiøse, mener forsker.

Hennes fjes har vært overalt det siste året: i mediene, på demonstrasjonsplakater – til og med malt på den israelske barrieren som skiller de palestinske områdene fra Israel.

17 år gamle Ahed Tamimi ble på søndag satt fri etter å ha sonet en dom på åtte måneder fengsel for å ha slått en israelsk soldat.

Slo israelsk soldat

I desember ble den da 16 år gamle Tamimi filmet da hun sparket, slo, dyttet og fiket til en israelsk soldat utenfor sitt hjem på Vestbredden.

Soldatene reagerte lite på jentas angrep og holdt seg rolige før de forlot området. Men etter at videoen gikk viralt, ble Tamimi arrestert og senere dømt til åtte måneders fengsel.

Hun fylte 17 år i fengselet.

Majdi Mohammed / NTB scanpix

Ble en spennende ny figur

Da hun på søndag kom ut av fengsel, var det som et nytt ikon for palestinsk motstandskamp.

Hun ble oppringt av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og gikk umiddelbart til et møte med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

– Det er jo ikke vanskelig å se verdien hennes, sier Hilde Eggen Røislien. Hun har en doktorgrad i religionsvitenskap på det israelske forsvaret. Nå er hun forsker i Forsvaret.

– Tamimi er ung, blond kvinne, hun er verbal og hun er fra en motstandsfamilie. Hun personifiserer på mange måter hovedproblemene i hvordan konflikten mellom partene utspiller seg. Det er snakk om en 16-åring mot det israelske forsvaret. Den svake parten mot det store maskineriet.

I en lang konflikt ble Tamimi et friskt pust som både regionale og internasjonale medier plukket opp, sier Røislien.

– Palestina har trengt henne. Mange er jo drittlei Hamas og Abbas. Israel og Palestina-konflikten kan jo sammenlignes med en såpeserie der ingenting forandrer seg på årevis. Det er de samme personene som går igjen. Man trenger en ny figur for å trekke til seg interessen. Historien rundt Tamimi var kjærkommen.

Handout / Reuters

«Selvmål»

Det kunne fremstå som at arrestasjonen og fengslingen av Tamimi ble gjort for å sette et eksempel:

– De som skader soldatene våre om dagen, blir fengslet på natten, sa Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman.

Militæret sendte en video av arrestasjonen av Tamimi rundt til mediene i ettertid.

Håndteringen av Tamimi-saken var et «selvmål» og «en PR-katastrofe», skriver den liberale israelske avisen Haaretz:

– Fengslingen hennes har gjort mer skade til Israels internasjonale omdømme enn den opprinnelige videoen noen gang kunne.

Hardere debattklima

Men fengsel var alt for mild straff for enkelte israelske politikere som ser på Tamimi som farlig, med en familie de mener har tilknytninger til terrorister.

Bezalel Smotrich, en politiker i Israels nasjonalforsamling Knesset, uttalte at han mente Tamimi burde blitt skutt:

«Etter min mening fortjente hun en kule, i det minste i kneskålen. Det ville satt henne i husarrest resten av livet»

Twitter svarte med å suspendere Smotrichs konto i 12 timer fordi de mente meldingen var trakasserende. Smotrich sa i ettertid at han ikke angret på uttalelsene sine.

– Den israelske debatten er blitt hardere, sier Røislien.

– De som er sekulære og sentrumsorienterte, har kapitulert litt og meldt seg ut. Det gjør at Israel i større grad domineres av sentrum-høyre.

Christophe Ena / NTB scanpix

Kan utfordre religiøse krefter

Tamimi kan også være splittende innad i den palestinske leiren:

– Det er interessant å se at noen av de palestinske fraksjonene har holdt seg unna henne, sier Røislien.

– De har ikke gått like hardt ut for å ta del i hennes sak. Siden hun er ung kvinne med løst hår så utfordrer hun jo den religiøse fløyen hos palestinerne. Det interessante nå er å se hvilken side hun kommer til å jobbe med.

Nasser Nasser / NTB scanpix

Vil fortsette kampen

Tamimi sa etter hun ble løslatt at hun hadde lyst til å studere juss for å forsvare palestinere. Og hun var ikke i tvil om at hun fortsatt stilte seg bak kampen som fikk henne fengslet i åtte måneder.

– Motstanden fortsetter til okkupasjonen er fjernet, sa 17-åringen, ifølge AP.

Røislien sier at det er tiden fremover som blir mest spennende for Tamimi:

– For å sette det på spissen: Blir Tamimi bare en historie, eller blir hun statsminister? Det er på mange måter nå historien hennes begynner