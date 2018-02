Trumps svigersønn kan miste sikkerhetsklareringen. Det har utløst en krangel med presidentens stabssjef.

Stabssjef John Kelly i Det hvite hus har startet med å frata medarbeidere med midlertidig sikkerhetsklarering, godkjenningen som gir adgang til de mest sensitive opplysningene.

Det er den beslutningen som skal ha ført til det siste utbruddet av intern uenighet og motstand blant president Donald Trumps nære medarbeidere, ifølge The New York Times.

Kushner er en av flere titalls ansatte som bare har en midlertidig sikkerhetsgodkjenning. Grunnen er at FBI har ubesvarte spørsmål i forbindelse med bakgrunnssjekken deres, og at de dermed ikke har fått en permanent sikkerhetsklarering.

Kushner skal, ifølge The New York Times, være frustrert over Kellys innstramming og bekymret for om Kelly har blinket ut ham spesielt. Kilder i staben sier til avisen at Kushner har insistert på å beholde adgangen til sensitive etterretningsrapporter.

Stabssjef Kelly skulle få orden på Det hvite hus. Nå står han midt stormen i Det hvite hus.

Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Kelly strammer inn

I et internt notat fredag skrev Kelly at han vil frata den midlertidige tilgangen til strengt hemmelig informasjon fra alle som har ventet på en permanent sikkerhetsklarering lengre enn siden 1. juni i fjor.

Den avgjørelsen vil i så fall ramme Kushner.

I fremtiden vil stabssjefen hver måned vurdere de midlertidige klareringene.

Diskusjonen om hvem som skal ha tilgang til den sensitive informasjonen, har kommet i kjølvannet av at Rob Porter, en tidligere sentral medarbeider i presidentens stab, måtte trekke seg etter anklager om fysisk vold i hjemmet.

Beholdt klarering tross alvorlige anklager

Porter hadde blant annet ansvaret for å styre papirflyten til og fra Trump, noe som gjorde at han hadde tilgang til noen av USAs strengest bevoktede hemmeligheter.

Han hadde fått tillatelse til å fortsette i jobben i over ett år med midlertidig klarering, til tross for at FBI informerte Det hvite hus om de alvorlige anklagene mot ham.

Jonathan Ernst, Reuters/NTB Scanpix

«Begivenhetene de siste ti dagene har ført til enorm oppmerksomhet om prosedyrene for sikkerhetsklarering i flere administrasjoner. Vi burde – og må i fremtiden – gjøre det bedre», skriver Kelly i notatet.

Kushners har frem til nå hatt tilgang til blant annet presidentens daglige orienteringer fra etterretningstjenestene.

Jim Bourg, Reuters/NTB Scanpix

Kelly sier utad at han har full tillit til Kushners evner til å gjennomføre sine utenrikspolitiske oppgaver, herunder ansvar for å få til en løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne og samarbeidet og naboforholdet til Mexico.