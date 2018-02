400 sivile skal være drept i Øst-Ghouta på fire dager

– Fem dager med luftangrep og tung artilleribeskyting gjort av det syriske regimet og dets russiske allierte har ført til at 403 sivile er blitt drept, blant dem 95 barn, heter det i en uttalelse fra den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) torsdag ettermiddag.

Her kan du lese mer om flyangrepene som terroriserer befolkningen.

Gjør FN noe torsdag kveld?

Torsdag kveld norsk tid samles FNs sikkerhetsråd for å behandle et resolusjonsforslag fra Sverige og Kuwait om å innføre 30 dagers våpenhvile i hele Syria. Forslaget åpner for humanitær hjelp og evakuering av syke og skadede i Øst-Ghouta. Det bor om lag 400.000 personer i enklaven, der provisoriske sykehus og klinikker er blitt hardt rammet i angrep.

Lege i Øst-Ghouta: – Dette er et helvete

Russland vurderer støtte

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier han vurderer å støtte det svensk-kuwaitiske forslaget. Han sier Russland kan være villig til å støtte forslaget så lenge det ikke inkluderer IS eller Nusrafronten, som har vært tilknyttet Al-Qaida.

Ghouta Media Center / AP / NTB Scanpix

Om resolusjonen blir vedtatt i FNs sikkerhetsråd torsdag, åpner den for humanitær hjelp og evakuering av syke og skadede i Øst-Ghouta. Den inneholder imidlertid et unntak for «anti-terroroperasjoner» mot IS, Nusrafronten og Al-Qaida.

Lavrov, som er på besøk i Beograd i Serbia, sa torsdag at opprørerne i Øst-Ghouta hadde avvist et russisk tilbud om å bli evakuert, på samme måte som i Aleppo, og at de bruker sivile som skjold.

USA, menneskerettighetsgrupper og regjeringsvennlig presse i Syria sier at Russland deltar i offensiven mot Øst-Ghouta med luftangrep. Men dette avvises av Russland.