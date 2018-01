Fredag 8. mars 2014 forsvant Malaysia Airlines MH370 på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. Om bord i flyet, en Boeing 777-200ER, var det 227 passasjerer og 12 besetningsmedlemmer.

Det ble ikke oppfanget noe nødsignal. Ingenting tyder på at noen i flyet hadde et motiv for å kapre det. Malaysiske myndigheter har fått kritikk, spesielt fra kinesisk hold, for håndteringen av forsvinningen.

Letingen, som er blitt ledet av Australia, ble konsentrert om et havområde i Indiahavet, da satellittdata indikerte at flyet fløy i sørvestlig retning etter å ha avveket fra ruta.

I januar 2015 erklærte malaysiske myndigheter de 239 om bord for omkommet.

29. juli 2015 ble en bit en av vinge funnet i fjæresteinene på den franske øya Reunion i Indiahavet, som ligger rundt 4000 kilometer unna leteområdet. Franske myndigheter har bekreftet at delen stammer fra det savnede flyet.

Det har senere blitt funnet vrakdeler som knyttes til flyet blant annet i Mosambik og på Madagaskar.

En rapport fra det australske forsvarsdepartementet og flyprodusenten Boeing, som ble offentliggjort i august 2016, konkluderte med at piloten på flyet styrtet det med vilje.