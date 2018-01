Det er «trist og patetisk» at pressen er så opptatt av den kontroversielle boken «Fire and fury: Inside the Trump White House», sa Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders på dagens pressebrief.

– Det er latterlig å tro at denne presidenten stilte til valg med noe annet enn seier som mål, sa Sanders.

– Det er en av de latterligste påstandene i denne boken.

I boken hevder forfatter Michael Wolff at Trump ikke hadde planlagt å vinne, og ble svært overrasket da han tok seieren på valgnatten.

Sanders kalte boken for tabloidsladder og gjentok at den var full av feil og løgner. Sanders sa også at Wolff aldri intervjuet presidenten og at over 30 henvendelser om intervjuer ble avvist av Det hvite hus.

Pressebriefingen ble innledet med at Trump talte direkte via videolink. Han nevnte hverken boken eller sin tidligere sjefstrateg Steve Bannon, men fremhevet den økonomiske fremgangen i USA.

Børsindeksen Dow Jones brøt nok en rekord torsdag, da den gikk over 25,000.

CARLOS BARRIA / X90035

Vil stanse boken

Torsdag ettermiddag ble klart at Trumps advokater vil forsøke å stanse boken som beskriver det indre liv i det Hvite hus.

– Vi har ikke gått rundt grøten når det gjelder å uttrykke våre følelser om denne boken, sa Sanders da hun ble spurt om søksmålet.

– Det amerikanske folket bryr seg ikke om en bok full av løgner og vil heller høre mer om den gode økonomien og hvordan vi har knust IS, sa pressetalskvinnen.

Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon er en viktig kilde i boken og en av Trumps advokater har truet med å gå til rettslige skritt mot Bannon for hans indiskresjon. Sanders understreket at det var presidentens personlige advokat som hadde sendt brevet og ikke Det hvite hus.

– Da han (Steve Bannon) ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, heter det i en uttalelse fra Trump.

Det var Washington Post som først meldte at Trump ønsker å stoppe boken.