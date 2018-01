Sikkerhetsvaktene flyktet da terroristene gikk til angrep

– De ropte på pashto: «La ingen overleve, om de er gode eller onde. Skyt og drep dem alle», forteller Abdul Rahman Naseri til nyhetsbyrået Reuters.

Han var gjest ved hotellet i forbindelse med en konferanse.

Naseri så fire angripere i militæruniformer med skytevåpen komme nedover gangen og forsøkte å flykte ut vinduet fra rommet sitt i andre etasje. Grenen han tok tak i for å komme seg ned, knakk, og fallet førte til en ryggskade og et beinbrudd.

Vitner til terrorangrepet på det statlig eide luksushotellet forteller om hotellgjester som ble pepret med maskingeværild mens de forsøkte å flykte. Flere var stengt inne av et flammehav og tykk røyk, og forsøkte å rappellere fra vinduet med sammenknyttede sengelaken. Det som var igjen, lignet på et slakteri, forteller kilder til The Guardian.

Norske og afghanske sikkerhetsstyrker gikk til aksjon mot gjerningsmennene. De fem terroristene ble drept etter en 14 timer lang kamp. Da hadde de rukket å drepe minst 30 personer og skade mange flere, ifølge Reuters. Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Reuters: Muligens innsidehjelp

De kom inn fra kjøkkenet og angrep folk i restauranten først, ifølge The Guardian. Så tok de seg videre innover mot rommene og tok gisler.

Ifølge Reuters tok angriperne seg direkte fra første etasje til fjerde og femte etasje. Tilsynelatende var dermed angrepet nøye planlagt og muligens med hjelp fra innsiden, skriver Reuters.

En anonymisert mann har uttalt til BBC at han ble spart fordi han var afghaner.

– Hvor er utlendingene, skal angriperne ha ropt.

REUTERS/Mohammad Ismail

– Skrek og flyktet i panikk

Rundt 100 av gjestene på luksushotellet var IT-sjefer og ingeniører fra telebransjen i forbindelse med en konferanse søndag. En av dem var Aziz Tayeb.

«Be for meg, det kan hende jeg dør», skrev Tayeb til sine venner og familie på Facebook, mens han gjemte seg for angriperne.

Han klarte å flykte fra hotellet sammen med en mindre gruppe og gjemte seg i et utendørs bassengområde. Angriperne tente på i etasje etter etasje og kastet håndgranater.

– Jeg så mennesker som hygget for noen sekunder siden, som skrek og flyktet i panikk. Noen av dem falt om, truffet av kuler, fortalte Tayeb til AFP etter at han hadde kommet seg i sikkerhet.

Rundt 40 personer fra det afghanske flyselskapet Kam Air var gjester ved hotellet. Mange av deres ansatte er utlendinger.

Flyselskapet opplyser at minst ti av deres ansatte var drept og flere fortsatt var savnet.

34 gjester var offentlig ansatte i provinsen, ifølge The Guardian.

Sikkerhetsvaktene flyktet

Et privat sikkerhetsselskap hadde tatt over ansvaret for sikkerheten ved Hotel Intercontinental i Kabul for bare tre uker siden, ifølge det afghanske innenriksdepartementet.

Et vitne forteller det franske nyhetsbyrået AFP at de flyktet «uten kamp».

– De angrep ikke. De gjorde ingenting mot dem. De hadde ingen erfaring, forteller en 24 år gammel ansatt ved hotellet som vil være anonym.

Han forteller at vaktene flyktet sammen med ham mens han desperat spurte dem hva han skulle gjøre, skriver The Guardian.

Innenriksminister har uttalt at det å overføre sikkerhetsansvaret til et privat selskap var en tabbe, ifølge BBC.

REUTERS/Mohammad Ismail

Svekker tiltroen til myndighetene

Angrepet var det siste i en lang rekke angrep som igjen har bekreftet byens sårbarhet mot angrep fra militære grupper. Dagens regjering er støttet av vestlige land, men mister mer og mer tiltro.

Det siste angrepet kommer bare dager etter at FNs sikkerhetsråd besøkte Kabul for å vurdere situasjonen i Afghanistan. Angrepet kan føre til at tiltroen til myndighetene svekkes ytterligere, skriver Reuters.

President Ashraf Ghani tror at militære grupper får hjelp fra naboland.

– Så lenge terroristgruppene blir beskyttet og har sikre tilfluktssteder, så vil ikke regionen finne sikkerhet eller stabilitet, sier han i en uttalelse.

USAs ambassadør John Bass sier at ambassaden er i løpende kontakt med afghanske myndigheter.

– Slik vold har ingenting å gjøre hverken her eller andre plasser i verden, sier han i en uttalelse.