Norges utenriksminister roser samarbeidet i Trump-regjeringen

– Det er et stort ønske om å få til en politisk løsning i Afghanistan, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide om sitt møte med forsvarsminister Jim Mattis torsdag.

President Trump omtalte onsdag Norge som «en god alliert» og skrøt av den norske innsatsen i Afghanistan. Norge har økt tilstedeværelsen, blant annet med flere spesialstyrker.

For at konflikten i landet skal få en fredelig løsning er det viktig at afghanske myndigheter sørger for at sentrale elementer av samfunnet fungerer, sier Søreide.

– Det er viktig at befolkningen føler at de får tjenester levert og en bedre hverdag. Det fjerner noe av grobunnen for ekstremisme, sier utenriksministeren.

Matthias Schrader / TT / NTB Scanpix

Skryter av Mattis

Søreide hadde møter med både Mattis, som hun kjenner godt fra tiden som norsk forsvarsminister, og USA utenriksminister Rex Tillerson torsdag. Kvelden før møtte hun Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster.

Under det norske besøket har det vært viktig for amerikanerne å få støtte til sin nye strategi i Sørøst-Asia, forteller Søreide.

– Det er et svært nært samarbeid mellom Tillerson og Mattis og Det hvite hus, sier Søreide, som mener Trumps sikkerhetspolitiske team fungerer svært godt.

– Mattis møter utfordringene på en effektiv måte og har en veldig høy standing både i Europa og globalt. Det henger også sammen med at han har mange kontakter fra tiden da han var general, og var utplassert på mange av disse stedene, sier Søreide.

Heiko Junge, NTB scanpix

God diskusjon

Etter møtet med Tillerson sa Søreide at de to hadde «en god diskusjon om Midtøsten».

USA har truet med å trekke støtten til de palestinske selvstyremyndighetene, mens Søreide understreket at Norge ønsker å fortsette bistanden.

– Så får vi se hva amerikanerne lander på, sier Søreide.

Hun uttrykte også Norges bekymring over at USA har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, noe som har ført til sterke reaksjoner fra palestinerne og andre land, både i regionen og ellers i verden.

Det bebudede møtet med Trumps svigersønn Jared Kushner ble avlyst onsdag.

Diskuterte Nord-Korea

På vei inn til møtet sa Tillerson at han så frem til viktige samtaler med en nær alliert, skriver NTB.

– Norge har vært veldig støttende i våre anstrengelser for å bekjempe terror og IS, samt å sende det rette budskapet til Nord-Korea, sa den amerikanske utenriksministeren under en knapp fotoseanse i utenriksdepartementet.

Tillerson svarte ikke på spørsmål fra pressen om hva han håper Norge kan bidra med når samtalene om situasjonen i Nord-Korea begynner i den såkalte Vancouver-gruppen neste uke.

– Det er åpenbart at vi sammen ønsker å finne gode løsninger. Nord-Korea jobber for å utvikle kapasiteter som kan nå over kontinenter, ikke bare regionalt. Det vekker stor bekymring i alle land, sier Søreide.

Både Tillerson og Søreide vil delta under møtet i Canada neste mandag.

For tiden pågår det også direkte samtaler mellom Nord- og Sør-Korea for første gang på flere år.

– Samtalene de siste dagene er positiv. Det er bedre at de snakker sammen enn at de ikke gjør det, sier Søreide.

Heiko Junge, NTB scanpix

Ville ha Norges støtte i Afghanistan

Onsdag deltok Søreide også under møtet mellom statsminister Erna Solberg (H) og USAs president Donald Trump. Da sto Trump-regjeringens nye strategi for Sørøst-Asia sentralt.

Både Tillersen, visepresident Mike Pence, og presidentens øverste rådgivere på økonomi og sikkerhet, Gary Cohn og H. R. McMaster, deltok.

Stein J. Bjørge

– Vi snakket mye om Afghanistan og den nye amerikanske strategien for Sørøst-Asia, forteller Søreide.

Norge har økt sitt bidrag til Afghanistan, blant annet ved å sende flere spesialsoldater til landet. Amerikanerne synes å være opptatt av å forankre støtte for en økt innsats, noe Trump signaliserte allerede i september.