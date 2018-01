Forskere tester ut blodprøve som kan avdekke åtte kreftformer

Forskere ved John Hopkins University i Baltimore i USA håper at man ved å ta en slik test hvert år kan avdekke kreft tidlig og redde liv.

– Tidlig påvisning er av kritisk betydning, og resultatene er svært oppmuntrende. Jeg tror dette kan ha enorm betydning for dødelighetsraten for kreft, sier doktor Cristian Tomasetti ved det medisinske fakultet ved John Hopkins University til BBC.

Kreftsvulster slipper ut små spor av endret DNA og proteiner som kan ende opp i blodet. Blodprøvetesten leter etter endringer i 16 gener som regelmessig oppstår ved kreft, samt åtte proteiner.

Testen avdekket 70 prosent av krefttilfellene i forsøk på 1.005 pasienter med eksisterende kreft i eggstokker, lever, mage, bukspyttkjertel, spiserør, tarm, lunger og bryst, skriver tidsskriftet Science.

Forskerne søker nå etter folk som ikke har påvist kreft fra før, til å delta i nye forsøk. Det blir den virkelige testen på hvor nyttig en slik blodprøve kan være, påpeker forskerne.

– Jeg er utrolig begeistret. Dette er den hellige gral – en blodprøve som kan diagnostisere kreft uten alle de andre metodene som skanning eller koloskopi, sier Gert Attard, som leder Centre for Evolution and Cancer ved Institute of Cancer Research i London.