Tyrkia anklager det syriske regimet for å angripe moderate opprørsstyrker i Idlib-provinsen i Syria og advarer om at fredsprosessen er truet.

– Denne holdningen vil ødelegge den politiske prosessen, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu tirsdag ifølge nyhetsbyrået Anadolu.

Han beskylder det syriske regimet for å bruke kampen mot den ytterliggående islamistgruppen Hayat Tahrir al-Sham som et påskudd til å angripe moderate opprørere i den syriske provinsen.

Burhan Ozbilici / AP / NTB scanpix

Skjør fredsprosess trues av krigføringen

Hayat Tahrir al-Sham er en allianse som domineres av en gruppe som tidligere var kjent som Nusrafronten. De anklages for å ha forbindelser til terrorgruppen Al-Qaida og omfattes ikke av våpenhvilen som skal gjelde for den såkalte de-eskaleringssonen i Idlib.

Tyrkia har samarbeidet tett med Russland og Iran om å få i stand en politisk løsning på krigen. Begge støtter regimet til president Bashar al-Assad, mens Tyrkia har støttet deler av opprøret mot Assad.

I slutten av januar er det planlagt en syrisk fredskonferanse i den russiske byen Sotsji, men nå sier Cavusoglu at offensiven i Idlib, der også det russiske flyvåpenet deltar, truer disse samtalene.

Syrias president Bashar al-Assad har flere ganger sagt at han vil skaffe seg kontrollen over hele Syria.

– Det vil han klare dersom Russland og Iran fortsetter sin støtte, sier orlogskaptein Thomas Slensvik, leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe.

Men Slensvik sier det ser ut til at Assads målsetning ved Idlib foreløpig begrenser seg til å skaffe kontroll over en større vei og jernbanestrekning mellom Damaskus og Aleppo.

AP/ NTB scanpix

Mange blir fortsatt drept hver dag i Syria

Minst 23 mennesker, syv av dem sivile, skal ha blitt drept i en eksplosjon i byen Idlib søndag, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Syrias regjeringsstyrker har gjennomført en rekke angrep mot opprørere i Øst-Ghouta. Dette er et opprørskontrollert område med 400.000 innbyggere som ligger nordøst for hovedstaden Damaskus.

Regjeringsstyrkene tok seg søndag frem til en militærleir som var omringet av opprørere.

BASSAM KHABIEH / Reuters/NTB scanpix

– Min sønn døde sulten

Reuters forteller om den to år gamle gutten Emir al-Bash, som mandag døde da han ble truffet av splinter fra en granat fra en bombekaster.

Gutten ble drept da moren forsøkte å nå frem til et sted der de kunne finne mat.

– Min sønn døde sulten, sa Heba Amouri til Reuters mens hun satt i et helsesenter i Øst-Ghouta. Da var blodet fra sønnen fremdeles synlig på hendene hennes.

Krigen fortsetter i deler av Syria: Stormaktene håper Syria-krigen nærmer seg slutten. Men disse tre søstrene får fortsatt mat bare hver tredje dag.

BASSAM KHABIEH / Reuters/NTB scanpix

Russland i samtaler med opprørerne

Reuters rapporterer også at opprørerne i Øst-Ghouta er i samtaler med russerne, Bashar al-Assads støttespillere.

Samtalene foregår med russerne fordi det ikke finnes noen direkte kontakt mellom opprørerne og Assads regime, og fordi opprørerne tror det er russerne som til syvende og sist tar avgjørelsene. Hittil har ikke opprørerne fått noe ut av samtalene, skriver Reuters.

Flybombingen av Øst-Ghouta skal ha avtatt, men beleiringen av området skal likevel ha blitt hardere og noen steder raser kampene på bakken.

– Det i lang tid vært et press på Gouta og andre områder rundt Damaskus. Der har man tatt enklave for enklave, og sannsynligvis vil ikke Assad gi seg før han har fullstendig kontroll, sier Slensvik. – Det vil si at situasjonen i Gouta begynner å ligne på hvordan det var i Øst-Aleppo, at man bomber alt som er med på å opprettholde en viss livsstandard, som matforsyninger, sykehus og så videre, i tillegg til militsstyrker.

BASSAM KHABIEH / Reuters/NTB scanpix

Tyrkia planlegger også opptrapping i Syria

Samtidig planlegger Tyrkia å trappe opp sin egen militæroperasjon nord i Syria.

– Vi vil sluttføre denne prosessen ved å fortsette med operasjoner i Afrin og Manbij for slik å skape trygghet og fred langs hele grensen, sa president Recep Tayyip Erdogan til parlamentarikere i regjeringspartiet AKP tirsdag.

Tyrkiske soldater og syriske opprørere har tidligere tatt kontroll over et 2000 kvadratkilometer stort område nord i Syria.

Tyrkia mener at de syriskkurdiske grupperingene YPG og SDP fungerer som fløyer av den kurdiske PKK-geriljaen, som opererer på tyrkisk side av grensen.

Manbij er kontrollert av Syriske demokratiske styrker (SDF), en USA-støttet koalisjon dominert av YPG. SDF har spilt en viktig rolle i offensiven mot IS nordøst i Syria.