EU-kommisjonen med historisk avgjørelse: Innleder prosess for å straffe Polen.

Kommisjonen har sett seg lei på det den mener er Polens autoritære utvikling.

– Våre bekymringer blir bare større, sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans onsdag.

Særlig har reformen av rettssystemet, som nylig ble vedtatt av parlamentet, blitt møtt med kritikk. Den vil gi politikerne langt større innflytelse over utnevnelsen og avsettelsen av dommere, noe kritikerne sier vil true domstolenes uavhengighet. I tillegg til dette har den nasjonalkonservative regjeringen sikret seg økt kontroll over statlige medier og presser på for endringer i valglovene.

Nå har EU-kommisjonen vedtatt å sette i gang en såkalt artikkel 7-prosedyre mot Polen, av noen omtalt som «atomknappen». Den kan iverksettes når det er «en klar risiko for et alvorlig brudd» på EUs verdier og rettsstatsprinsipper i et av medlemslandene.

– Dette handler om hvem vi er

– Det er med tungt hjerte at vi har bestemt oss for dette, men faktaene gir oss intet valg. Dette handler ikke bare om Polen, men om EU som helhet og hvem vi er, sa Timmermans.

Det er første gang i historien at EU-kommisjonen går til dette skrittet. I ytterste konsekvens kan prosessen føre til at Polen mister sin stemmerett og mulighet til å påvirke utviklingen i unionen.

I første omgang er det imidlertid snakk om en advarsel, og nå er ballen på EU-landenes banehalvdel. Tyskland og Frankrike er blant landene som stiller seg bak EU-kommisjonen, men en avgjørelse om gå videre med prosessen trenger støtte fra 22 av 27 land.

Mens det stilles spørsmål ved NATO-samarbeidet, setter EU full fart i nye forsvarsplaner. Det kan få konsekvenser for Norge.

Polen: - Utpressing

Den polske regjeringen står på sitt. De forsvarer seg med at domstolene må reformeres, blant annet for å bli mer effektive.

– Dette er stygge trusler. Polen er en stolt og stor nasjon, og vi vil ikke godta denne typen utpressing, uttalte landets nye statsminister Mateusz Morawiecki nylig.

Regjeringen er blitt møtt med massive gateprotester. Samtidig har den også støtte fra en betydelig andel av befolkningen og har gått frem på meningsmålingene gjennom høsten. På snittet av desembermålingene får de 42 prosent.

Virginia Mayo / TT / NTB Scanpix

EU-kommisjonen ventet lenge før de startet artikkel 7-prosessen, vel vitende om at det kan styrke Lov- og rettferdighetspartiets posisjon på hjemmebane.

– Det passer inn i deres fortelling om at alle angriper Polen. Og jo mer Polen er under angrep, desto hardere slår landet tilbake, sier Wojciech Przybylski, redaktøren i avisen Visegrad Insight til Financial Times.

Polen var EUs suksesshistorie. I løpet av to måneder ble de unionens versting.

Neppe EU-flertall for sanksjoner

Få tror EU vil ende opp med å frata Polen stemmeretten i EU. For å få innført formelle sanksjoner mot Polen må de resterende 27 medlemslandene stemme for, noe det er ventet at i alle fall Ungarn vil motsette seg.

Onsdagens avgjørelse sender likevel et tydelig signal til Polen fra Brussel, og i verktøykassen finnes det ett annet virkemiddel: Penger.

Polen er det landet i EU som mottar størst overføringer, og i 2018 skal unionens neste langtidsbudsjett forhandles frem.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).