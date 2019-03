Bouteflikas parti uttrykker støtte til demonstrantene i Algerie

Den nasjonale frigjøringsfronten (FLN) har styrt Algerie siden uavhengigheten fra Frankrike i 1962, og partiets fungerende leder Mouad Bouchareb ga onsdag tilsynelatende sin støtte til demonstrantene som de siste uke har fylt gatene i hovedstaden Alger og andre byer.

– FLNs aktivister støtter folkebevegelsen fullt ut. Folket krever endring, sa Bouchareb.

Han understreket imidlertid at det er president Abdelaziz Bouteflika som skal sørge for de nødvendige reformene, noe som er stikk i strid med demonstrantenes krav.

– Han har gjort det klart at han akter å endre systemet i retning av et nytt Algerie, sa Bouchareb.

En klar plan

– FLNs aktivister vil jobbe for å nå de forventede mål i tråd med en klar plan. Det er nødvendig å sette seg ned rundt et bord og gjennom dialog bli enige om et nytt Algerie, la han til.

82 år gamle Bouteflika har styrt Afrikas største land siden 1999, da han vant valget med støtte fra de militære. I 2013 ble han rammet av slag og har knapt vist seg offentlig siden.

Blir sittende

Siden den aldrende presidenten i februar kunngjorde at han aktet å stille til valg for en femte periode, har det vært omfattende demonstrasjoner i flere algeriske byer.

Etter flere uker med masseprotester lovet Bouteflika først reformer, deretter å gå av før neste femårsperiode er omme og i forrige uke til slutt å ikke stille som kandidat.

Demonstrantene jublet først over dette, helt til de innså at Bouteflika utsatte valget 18. april og akter å bli sittende på ubestemt tid.