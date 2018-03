Nord-Korea åpner for å gi slipp på landets atomvåpen

Nord-Korea lover også at landet ikke skal angripe Sør-Korea, hverken med atomvåpen eller andre våpen, ifølge AP.

USAs president, Donald Trump, truet i september med å «fullstendig ødelegge» Nord-Korea. Ved å love å gi opp landets atomvåpen, noe som har vært et sentralt og ufravikelig krav fra amerikanerne, plasserer nå Kim Jong-un ballen på Trumps banehalvdel ved å be om en garanti om at Nord-Korea ikke blir angrepet.

Fra USA har det foreløpig ikke kommet noen respons etter det overraskende utspillet fra Nord-Korea.

Chung Eui-yong, leder for en sørkoreansk delegasjon som tirsdag møtte Kim Jong-un i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, opplyser at han kommer til å reise til USA for å redegjøre for resultatene av møtet.

Chung sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at han har et budskap fra Nord-Korea som han vil overlevere direkte til president Trump.

Vil forhandle med USA

Nord-Korea erklærer seg også villig til å forhandle direkte med USA om avvikling av atomvåpenprogrammet og om normalisering av forbindelsene mellom landene, opplyser Chung Eui-yong.

Delegasjonslederen, som er Sør-Koreas direktør for nasjonal sikkerhet, sier også at nordkoreanerne er villige til å avstå fra å foreta kjernefysiske prøvesprenginger eller rakett-tester mens det forhandles.

Møtet i Pyongyang tirsdag regnes som et gjennombrudd i forholdet mellom landene etter et halvår preget av frykt og uro som følge av Nord-Koreas prøvesprenging av en atombombe i fjor høst.

I 12-tiden tirsdag ble det kjent at partene, som formelt sett fortsatt er i krig med hverandre etter våpenhvilen i 1953, skal møtes til samtaler ved grensen i slutten av april.

Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå/AP / NTB scanpix

Kim Jong-un holdt et fire timer langt middagsselskap for sine gjester. Til stede var også den koreanske lederens søster, Kim Yo-jong, som var med i Nord-Koreas delegasjon til OL i Pyeongchang, og hans kone, Ri Sol-ju.

I motsetning til «førstesøsteren» er Kims ektefelle sjelden å se offentlig på offisielle tilstelninger.

– Historisk utvikling

– Dette er en historisk viktig utvikling. Erklæringen fra Kim Jong-un demonstrerer at Nord-Korea ikke er en røverstat, men en rasjonell aktør som er villig til å samarbeide med omverdenen og som ønsker økonomisk utvikling, mener Vladimir Tikhonov, professor i Øst-Asia-og Korea- studier ved Universitetet i Oslo.

Men eksperten presiserer at vi ikke skal regne med nordkoreansk atomnedrustning straks:

– Kim gjør det klar at han vil oppgi sitt våpenprogram når trusselen fra USA ikke lenger er til stede. Og han forbeholder seg retten til selv å vurdere når hans land ikke lenger er truet. Når det er sagt – utspillet må også ses som en invitasjon til USA om seriøse forhandlinger.

– Og hva kan vi forvente at amerikanerne svarer?

– De burde svare ja takk til å møtes til direkte forhandlinger, og hadde dette vært opp til embets- og tjenestemenn i USAs utenriksdepartement, ville nok invitasjonen blitt akseptert straks. Men som vi vet, president Donald Trump er høyst uforutsigbar, sier professor Tikhonov.

– Mange skjær i sjøen

– Hvis det er riktig, slik Sør-Koreas presidentkontor hevder, at Nord-Korea har sagt at de ikke trenger atomvåpen hvis USA gir en sikkerhetsgaranti, er det oppsiktsvekkende. Det fjerner USAs argument mot å innlede samtaler, konstaterer professor Stein Tønnesson ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO).

Men han ser «mange skjær i sjøen»:

– USA og Sør-Korea må avlyse sin planlagte militærøvelse om toppmøtet mellom Moon og Kim i april skal bli vellykket. Nord-Korea må avstå fra enhver videre testing av raketter og fra prøvesprengning. Og USA må i siste instans av en langvarig forhandling være villig til å garantere sikkerheten til verdens verste diktatur, sier Tønnesson