Klokken 20.00 norsk tid faller dommen. Da skal Det britiske underhuset på nytt stemme over Theresa Mays brexitavtale.

Denne gangen med de endringene den britiske statsministeren har fått inn i avtaleteksten i siste liten.

Da avtalen var oppe til avstemning i januar, gikk hun på det største nederlaget noen britisk statsminister har hatt i moderne tid. 432 representanter stemte mot avtalen. 202 stemte for.

Mye tyder på at det samme kan skje igjen tirsdag kveld.

AP/ NTB scanpix

Dagens drama -time for time

Opptakten til kveldens drama har vært mer et mareritt enn et mirakel for Theresa May.

Alt peker i retning av et nytt massivt nederlag:

Klokken 12.00 : Storbritannias regjeringsadvokat Geoffrey Cox kom i formiddag med sin juridiske anbefaling av den reforhandlede avtalen. Han mener den nye avtalen reduserer, men ikke eliminerer, risikoen for at Storbritannia kan bli holdt fanget ufrivillig og på ubestemt tid i en midlertidig tollunion med EU.

: Storbritannias regjeringsadvokat Geoffrey Cox kom i formiddag med sin juridiske anbefaling av den reforhandlede avtalen. Han mener den nye avtalen reduserer, men ikke eliminerer, risikoen for at Storbritannia kan bli holdt fanget ufrivillig og på ubestemt tid i en midlertidig tollunion med EU. Klokken 13:00: Umiddelbart etter Cox redegjørelse, falt pundet som en stein.

Umiddelbart etter Cox redegjørelse, falt pundet som en stein. Den lunkne konklusjonen kan bli nådestøtet for avtalen. En rekke folkevalgte har signalisert at regjeringsadvokatens analyse vil få stor betydning når de selv skal bestemme seg for hvordan de skal stemme.

Klokken 15: Europan Research Group (ERG), ledet av Jacob Rees-Mogg og Steve Baker, varslet at de ikke vil støtte avtalen. Dette er de såkalte hard-brexiterne i det konservative partiet.

Europan Research Group (ERG), ledet av Jacob Rees-Mogg og Steve Baker, varslet at de ikke vil støtte avtalen. Dette er de såkalte hard-brexiterne i det konservative partiet. Klokken 15.15: Regjeringens nordirske støtteparti (DUP), partiet som sørger for at regjeringen har flertall, vil ikke stemme for avtalen.

Pound in freefall following release of Attorney General’s legal advice pic.twitter.com/L5NZXadxoU — Ed Conway (@EdConwaySky) March 12, 2019

– Må skje et mirakel

Theresa May har truet og tryglet. Og vært krystallklar: «Get it done!» Et nederlag kan bety at brexit aldri blir noe av.

Klokken 15.00 holdt hun sin aller siste appell i Underhuset. Hun var tydelig preget av situasjonen og stemmen sviktet flere ganger. Hun gjentok sitt mantra. Det er nå eller aldri. Hvis Underhuset nå ikke stemmer for avtalen, kan Storbritannia forbli i EU til evig tid.

Fra Brussel er budskapet det samme: Det er nå eller aldri.

Men Theresa May ser ikke ut til å bli bønnhørt.

– Det er nesten umulig å tenke seg at hun kan klare å snu et slikt massivt nederlag. Det må i så fall skje et mirakel, sier førstelektor Universitet i Agder, Jan Erik Mustad.

– Det eneste som kan få motstanderne av avtalen til å snu er frykten for utsettelse, frykten for at brexit pulveriseres -eller i verste fall termineres, mener han.

Matt Dunham / AP/NTB scanpix

Hvem må hun ha over på sin side?

I januar ble Theresa Mays stemt ned med en margin på 230 stemmer. 432 stemte mot, 202 stemte for. Selv blant hennes egne konservative var motstanden massiv. 118 konservative medlemmer stemte mot sin egen statsminister.

Hvis Theresa May i kveld skal greie å vinne i kveld, må disse over på hennes side:

Hun må ha hele Det konservative partiet i ryggen, deriblant de tre som brøt med partiet.

Hun må ha alle i det nordirske støttepartiet DUP på sin side.

Labour har sagt de ikke vil støtte avtalen, det samme har det skotske nasjonalistpartiet SNP.

Fakta: Hva må til for å vinne avstemningen For å vinne tirsdagens avstemning må Theresa May ha støtte fra i alt 320 parlamentsmedlemmer. I alt er det 650 representanter i Underhuset, men Sinn Féin med sine syv representanter tar ikke sete. Dessuten stemmer tradisjonelt sett heller ikke lederen for Underhuset, John Bercow, og hans tre stedfortredere. Det betyr 639 stemmer, noe som igjen betyr at det skal 320 stemmer til for å få Mays avtale over målstreken. Kilde: britiskpolitikk.no

Fakta: Slik stemte Underhuset sist. 202 stemte for avtalen: 196 Konservative 3 Labour 3 Uavhengige 432 stemte mot avtalen: Labour: 248 Konservative: 118 SNP: 35 LibDem: 11 DUP 10 Uavhengige: 5 Det walisiske partiet: 4 Grønne: 1 Kilde: BBC

Slik vil dramaet utspille seg - dag for dag

Tirsdagens avstemning er den første av i alt tre avstemninger denne uken. Stemmes avtalen ned i kveld, vil Underhuset få en ny sjanse i morgen:

Da skal Underhuset stemme over om Storbritannia skal forlate EU, uten en avtale.

Dersom «no deal» stemmes ned, vil Underhuset torsdag, den 14. mars, stemme over om hele brexit-prosessen skal utsettes.

Fakta: Dette er enigheten mellom EU og Storbritannia Det er enighet om et juridisk bindende tillegg til brexitavtalen. Tre nye dokumenter vil bli lagt frem for Underhuset 1. Hovedelementet i den nye enigheten er et «juridisk bindende instrument» med nye garantier om utmeldingsavtalens reserveløsning for irskegrensen, omtalt som irsk «backstop». 2. En ny politisk erklæring som vil omhandle det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia 3. En ensidig erklæring fra britisk side om hvordan de tolker innholdet i utmeldingsavtalen. 4. Storbritannia skal ensidig kunne trekke seg ut av avtalen. 5. Opprettes et uavhengig meglingsorgan. En klagesak vil i siste instans kunne gi Storbritannia rett til å suspendere den såkalte reserveløsningen.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.