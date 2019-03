Saken oppdateres

Klokken 20 begynte parlamentsmedlemmene avstemningen. Da skulle det britiske underhuset på nytt stemme over Theresa Mays brexitavtale.

391 stemte mot avtalen, 242 stemte for.

Denne gangen med de endringene den britiske statsministeren har fått inn i avtaleteksten i siste liten.

Da avtalen var oppe til avstemning i januar, gikk hun på det største nederlaget noen britisk statsminister har hatt i moderne tid. 432 representanter stemte mot avtalen. 202 stemte for.

Nå gikk hun på et nytt nederlag.

Theresa May akter ikke å kaste kortene

Rett etter avstemningen tok Theresa May ordet. Nesten stemmeløs beklaget hun avgjørelsen, men gjorde det klart at hun vil komme tilbake til Underhuset onsdag.

Da skal Underhuset stemme over om Storbritannia i stedet skal forlate EU uten en avtale. May understreket at hun vil stille sine representanter fritt, men understreket at Underhuset nå er nødt til å ta et valg.

– Ønsker Underhuset å avlyse utmeldingen? Ønsker det å holde en ny folkeavstemning? Eller ønsker det å gå ut med en avtale, men ikke denne avtalen? sa May.

– Disse valgene er uungåelige, advarte hun.

AP/ NTB scanpix

Corbyn: Brexit-avtalen er død

Opposisjonsleder Jeremy Corbyn erklærer brexitavtalen for død og ba nok en gang statsminister May utlyse parlamentsvalg.

– Deres avtale, deres forslag, det statsministeren la fram, er helt klart dødt, sa Corbyn.

Han ber regjeringen omfavne hans forslag om en mykere brexit og utelukker et scenario der Storbritannia trer ut av EU uten en avtale.

EU: Kun i London løsningen kan bli funnet

Hvis brexit skal utsettes, må Storbritannia må komme opp med en troverdig begrunnelse. Det er budskapet fra EU.

– Kommer Storbritannia med en begunnet forespørsel om en forlengelse, vil EUs medlemsland vurdere denne og ta en beslutning ved enstemmighet. EUs medlemsland vil kreve en troverdig begrunnelse for en mulig forlengelse og dens varighet, sier Preben Aamann, som er talsperson for EUs president Donald Tusk.

– På EUs side har vi gjort alt som står i vår makt for å nå enighet, sier Aamann ifølge NTB.

– Det er vanskelig å se hva mer vi kan gjøre. Hvis det fins en løsning på denne fastlåste situasjonen, så er det kun i London den kan bli funnet.

Johnson: Bør gå ut uten avtale

Reuters/ NTB scanpix

– Statsminister Theresa Mays Brexit-avtale er ved veis ende, og Storbritannia bør forlate blokken uten avtale.

Det sier ifølge Reuters den tidligere britiske utenriksministeren, Boris Johnson, i en kommentar til kveldens avstemning. Han var en av hærførerne i Brexit-kampanjen.

Han varslet en knapp time før avstemningen at han ikke ville stemme for Theresa Mays avtale. Han sammenlignet endringene May hadde fått med et fikenblad.

Matt Dunham / AP/NTB scanpix

Slik vil dramaet utspille seg - dag for dag

Tirsdagens avstemning var den første av i alt tre avstemninger denne uken.

Onsdag vil Underhuset få en ny sjanse til å bestemme veien videre:

Da skal Underhuset stemme over om Storbritannia skal forlate EU, uten en avtale.

Dersom «no deal» stemmes ned, vil Underhuset torsdag, den 14. mars, stemme over om hele brexit-prosessen skal utsettes.

Bekymring i NHO

NHO er skuffet og frykter i enda større grad enn tidligere en hard brexit etter at Mays brexitavtale ble nedstemt.

– Det er nå avgjørende at det britiske Underhuset onsdag stemmer ned forslaget om at Storbritannia skal gå ut av det indre marked uten noen avtale. Det vil i tilfelle få store negative konsekvenser for både norsk næringsliv, Storbritannia og også EU, sier direktør for internasjonal avdeling i NHO Tore Myhre til NTB.

Dagens drama - time for time

House of Commons / AP/ NTB scanpix

Opptakten til kveldens drama ble et mareritt for Theresa May. De dårlige nyhetene kom på løpende bånd:

Klokken 12.00 : Storbritannias regjeringsadvokat Geoffrey Cox kom i formiddag med sin juridiske anbefaling av den reforhandlede avtalen. Han mente den nye avtalen reduserer, men ikke eliminerer, risikoen for at Storbritannia kan bli holdt fanget ufrivillig og på ubestemt tid i en midlertidig tollunion med EU.

: Storbritannias regjeringsadvokat Geoffrey Cox kom i formiddag med sin juridiske anbefaling av den reforhandlede avtalen. Han mente den nye avtalen reduserer, men ikke eliminerer, risikoen for at Storbritannia kan bli holdt fanget ufrivillig og på ubestemt tid i en midlertidig tollunion med EU. Klokken 13:00: Umiddelbart etter Cox redegjørelse, falt pundet som en stein.

Pound in freefall following release of Attorney General’s legal advice pic.twitter.com/L5NZXadxoU — Ed Conway (@EdConwaySky) March 12, 2019

Den lunkne konklusjonen fra regjeringsadvokaten ble trolig nådestøtet for avtalen. En rekke folkevalgte hadde signalisert at regjeringsadvokatens analyse ville få stor betydning for hvordan de ville stemme.

Klokken 15: Europan Research Group (ERG), ledet av Jacob Rees-Mogg og Steve Baker, varslet at de ikke vil støtte avtalen. Dette er de såkalte hard-brexiterne i det konservative partiet.

Europan Research Group (ERG), ledet av Jacob Rees-Mogg og Steve Baker, varslet at de ikke vil støtte avtalen. Dette er de såkalte hard-brexiterne i det konservative partiet. Klokken 15.15: Regjeringens nordirske støtteparti (DUP), partiet som sørger for at regjeringen har flertall, varslet at de heller ikke ville stemme for avtalen.

Fakta: Dette var enigheten mellom EU og Storbritannia Det er enighet om et juridisk bindende tillegg til brexitavtalen. Tre nye dokumenter vil bli lagt frem for Underhuset 1. Hovedelementet i den nye enigheten er et «juridisk bindende instrument» med nye garantier om utmeldingsavtalens reserveløsning for irskegrensen, omtalt som irsk «backstop». 2. En ny politisk erklæring som vil omhandle det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia 3. En ensidig erklæring fra britisk side om hvordan de tolker innholdet i utmeldingsavtalen. 4. Storbritannia skal ensidig kunne trekke seg ut av avtalen. 5. Opprettes et uavhengig meglingsorgan. En klagesak vil i siste instans kunne gi Storbritannia rett til å suspendere den såkalte reserveløsningen.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.