Under et møte med Boeing-ledelsen i høst, raste pilotene over manglende informasjon

I november, kort tid etter Lion Air-styrten i Indonesia som kostet alle 189 personene om bord livet, hadde ledelsen i Boeing et møte med piloter fra fagforeningen Allied Pilots Association i Fort Worth i Texas.

Etter styrten sendte Boeing ut et skriv der de informerte om at flyene inneholdt ny programvare som blant annet påvirket autopilotfunksjonene i Max 8-flyene.

På det tidspunktet skal Boeing ennå ikke ha informert pilotene om hvordan den nye programvaren fungerte.

Det er The Washington Post som skriver om møtet.

Raste mot Boeing

Ifølge avisen var pilotene rasende over at Boeing ikke la frem informasjonen allerede da flyet ble lansert.

En av 737-kapteinene som var på møtet, Dennis Tajer, sier til Washington Post at Boeing-ledelsen svarte:

«Vi ville ikke overlesse dere med ny informasjon.»

– Jeg er sikker på at jeg svarte at det ikke er akseptabelt, sier Tajer til avisen.

Boeing nekter for at representanter for dem har sagt noe slikt.

Onsdag kom Tajers forening med en uttalelse der de støtter luftfartsmyndighetenes (FAA) vurdering om at flyet er trygt, men sier beslutningen om å sette flyene på bakken for å være helt sikker, er klok.

Hevdet piloter ikke trengte opplæring

Max-flyene har de siste årene vært en av Boeings viktigste satsinger.

The Washington Post skriver at flyprodusenten, som er USAs største, i en årrekke har markedsført flyet som en mer pålitelig versjon av det klassiske 737-flyet.

Boeing har også lovet flyselskapene at overgangen til Max-modellene ikke ville kreve omfattende ny trening for pilotene.

Peter A. DeFazio, kongressmannen som leder transportkomiteen i Representantenes hus, har lovet en granskning av FAA for å komme til bunns i hvorfor det ble besluttet at det ikke var nødvendig å gi pilotene ny opplæring.

I faktaboksen under kan du lese om MCAS, den nye funksjonen i Max 8-flyene som trolig bidro til å forårsake Lion Air-styrten i Indonesia i oktober.

Fakta: Dette er MCAS * Boeing 737 Max 8 er utstyrt med en ny og større motor som gjør at den må sitte lengre frem på flyet. * Den nye posisjonen endrer flyets egenskaper i luften, og gjør at flyet kan trekke opp med nesen under visse omstendigheter. Pilotene må derfor trimme flyet for å holde vinkelen stabilt. * Dette er bakgrunnen for at Boeing utviklet anti-steilesystemet MCAS, som er en forkortelse for Maneuvering Characteristics Augmentation System. * MCAS bruker sensorer til å sørge for at nesepartiet holder seg stabilt, eller synker dersom det oppdager at flyets vinkel gir fare for at flyet steiler. * Men når MCAS-systemet er på, kan det i noen sjeldne tilfeller overstyre det piloten gjør. Piloter har tradisjonelt vært trent opp til å dra kontrollspaken bakover for å løfte nesen og skyve flyet oppover. Dersom sensorene oppfatter at flyet steiler ved en feil, kan det dermed ta kontroll over pilotens innstillinger og automatisk skyve nesen nedover selv. * Det var trolig dette som forårsaket Lion Air-styrten i Indonesia i oktober. Kilder: Boeing, AirCurrent, Washington Post

Vidar Ruud, NTB scanpix

Ba om informasjon allerede i november

Etter at to av Max 8-flyene styrtet på under et halvt år, sendte Boeing mandag ut en pressemelding der de forsikret om at en oppdatering av flyets programvare har vært under utvikling siden den første ulykken.

Oppdateringen vil blant annet inneholde retningslinjer for opptrening av pilotene og skal være på plass innen april, lovet produsenten.

Men ifølge to av dem som var på møtet The Washington Post omtaler, ba pilotene Boeing om denne informasjonen allerede i høst.

– Det resulterte i et Ipad-kurs som jeg tok på under en time, sier kaptein Tajer til avisen.

Ifølge ham inneholdt iPad-kurset ingenting om den nye MCAS-funksjonen.

– Selv ikke American [Airlines] visste om systemendringen, sier Tajer.

Avisen skriver at også Southwest Airlines, som er et av flyselskapene med flest Max 8-fly i sin flåte, ble informert om en kommende programvareoppdatering. Men det tok måneder før noe skjedde.

Pilotene sendte flere bekymringsmeldinger

Avisen Dallas Morning News har dessuten avdekket at flere piloter varslet om usikkerhet og forvirring rundt Max 8-flyet til det føderale flyvarslingsorganet.

The Washington Post skriver at rundt et dusin varsler vitner om at pilotene var bekymret over at det nye systemet ga dem mindre kontroll over flyet.

«Jeg synes det er urimelig at flyprodusenten, FAA og flyselskapene lar piloter fly en maskin uten tilstrekkelig trening (...) eller dokumentasjonen for å forstå de ytterst kompliserte systemene som skiller dette flyet fra tidligere modeller,» skriver en av pilotene i sitt varsel.

Ifølge Boeing gjaldt ikke klagene feilen i MCAS-systemet som ble avdekket etter Lion Air-ulykken.

Også luftfartsmyndighetene og de amerikanske flyselskapene sier varslene ikke har sammenheng med MCAS-systemet og at varslene dermed ikke kunne ha bidratt til å forhindre de to ulykkene.