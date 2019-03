Italiensk politi etterforsker Berlusconi-vitnes død

Den marokkanske modellen Imane Fadil (34) døde på et sykehus i Milano 1. mars. Hun ble innlagt på sykehus i januar med symptomer på forgiftning. Prøver som ble tatt av henne, viser at hun hadde rester av radioaktive substanser i kroppen, opplyser statsadvokaten i Milano Francesco Greco til italienske medier.

Fadil fikk mye oppmerksomhet i Italia i 2012 da hun vitnet i retten om hva som hadde foregått på de såkalte bunga-bunga-festene i Berlusconis luksusvilla utenfor Milano.

Berlusconi sto tiltalt for å ha kjøpt sex av den da 17 år gamle marokkanske nattklubbdanseren Karima El Mahroug, kjent som «Ruby hjertetyven». Etter flere runder i retten ble Berlusconi i 2015 frikjent av Italias høyesterett.

Mens rettssaken pågikk, sa Fadil til journalister at hun fryktet for sin egen sikkerhet fordi hun hadde fortalt etterforskerne at hun var tilbudt penger for å holdte tett om hva som foregikk på bunga-bunga-festene.

– Det er alltid trist når en ung person dør. Jeg kjente aldri denne personen og jeg snakket aldri med henne, sier 82 år gamle Berlusconi i en kommentar lørdag.