– Han var ute etter mange ting med sin terrorhandling, en av dem å bli beryktet, det er derfor dere aldri vil få høre meg nevne hans navn, sa Ardern i en følelsesladet tale i nasjonalforsamlingen i Wellington i New Zealand tirsdag.

Hun åpnet med å hilse de fremmøtte på arabisk «as salaam aleikum» – fred være med deg. Deretter fortsatte hun med råd til forsamlingen.

– Nevn navnene til de som ble mistet, heller enn navnet til mannen som tok livene deres, sa hun.

– Han er en terrorist, han er en kriminell, han er en ekstremist. Men når jeg snakker, vil han forbli navnløs, sa hun.

Skal ansvarliggjøres

Den 28 år gamle australske statsborgeren som mistenkes for å ha vært alene om handlingene i Christchurch fire dager før, ble pågrepet av politiet og er foreløpig siktet for et tilfelle av drap. Det er sannsynlig at siktelsen utvides. Så langt er 50 personer bekreftet drept etter de to skytingene i de to moskeene.

Ardern forsikret om at siktede skal stilles til ansvar for sine gjerninger.

– Han vil møte lovens fulle styrke, sa hun.

Ardern lovet reformer for våpenlovene i landet. Dagens lover gjorde det mulig for skytteren å kjøpe halvautomatiske rifler som ble brukt i angrepene.

Under radaren

Hun kunngjorde videre at det skal gjennomføres en gjennomgang av hvordan det kan ha vært mulig for en australsk ekstremist med ytterliggående og uttalt syn, å planlegge og utføre et angrep i New Zealand og gå helt under radaren på etterretningstjenesten.

Ardern la også til en liten påminnelse om å ikke rette pekefingeren mot andre.

– Personen som begikk disse handlingene, var ikke herfra. Han vokste ikke opp her, han fant ikke ideologien sin her. Men det betyr ikke at de samme synspunktene ikke finnes her, sa hun.