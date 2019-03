Frankrikes EU-minister har gitt katten sin navnet «Brexit»

Frankrikes EU-minister Nathalie Loiseau sier i et intervju med den franske avisen Le Journal du Dimanche at hun har gitt katten sin navnet «Brexit» fordi den aldri helt klarer å bestemme seg.

Katten mjauer høyt om at han vil slippe ut, men vil ikke gå ut døren, ifølge Loiseau.

– Han vekker meg hver morgen og mjauer som en galning fordi han vil ut, men når jeg åpner døren, så blir han stående. Han klarer ikke bestemme seg, og så blir han stående og stirre hatsk på meg når jeg plasserer ham utenfor, sier Loiseau i intervjuet ifølge den britiske avisen The Independent.

Frankrikes EU-minister er kjent for å ha en tøff tone i brexit-forhandlingene med Storbritannia og har også tidligere harselert med britene, ifølge avisen.

Loiseau ventes å bli toppkandidaten i president Emmanuel Macrons parti til sommerens valg i Europaparlamentet, der hun vil kjempe mot ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen.

Lignende vitser har versert i sosiale medier i lengre tid, for eksempel denne GIF-en som ble lastet opp 1. mai i fjor.

Blant annet har Aftenpostens Europa-korrespondent Eirin Hurum påpekt hvor treffende denne metaforen er.

– Akkurat sånn føles det. Vil. Vil ikke. Vil. Vil ikke, skrev hun på sin Facebook-side i januar med en lenke til GIF-en over.

Sammenligner May med Monty Python-figur

Også en annen topp-politiker i Europa, Nederlands statsminister Mark Rutte, har latt en vits gå på bekostning av Storbritannias statsminister Theresa May den siste tiden.

Søndag sammenlignet han nemlig May med ridderen i den klassiske filmen «Monty Python og den hellige gral», som selv etter å ha mistet både armer og ben ikke vil innse at han har tapt.

– Altså, jeg har all mulig respekt for Theresa May, sa Rutte i et intervju med den nederlandske kringkasteren WNL.

– Men av og til minner hun meg om den karakteren fra Monty Python som har fått kappet av både armer og bein, men som så sier til motstanderen: «La oss kalle det uavgjort». Hun er utrolig. Hun bare fortsetter og fortsetter. Samtidig så klandrer jeg ikke henne, men britisk politikk, sier Rutte i intervjuet ifølge The Guardian.

Hele scenen kan du se via Youtube under:

Kritisk tid for brexit

Bemerkningene kommer rett i forkant av en ventet avgjørelse om videre forhandlinger. EU-topper skal avgjøre om de skal gå med på å utsette forhandlingsperioden etter forespørsel fra britene.

Denne uken skal også Mays fremforhandlede avtale etter planen stemmes over en tredje gang i det britiske parlamentet, men speakeren i Underhuset vil ikke la regjeringen legge den frem på nytt.

Avtalen er tidligere blitt stemt ned i Underhuset to ganger, og speaker John Bercow sier at det må komme «substansielle endringer» for at den skal kunne stemmes over på nytt.

Samtidig har Norge og Storbritannia blitt enige om en avtale som sikrer tollsatsene på varer hvis britene kræsjer ut av EU uten enighet.