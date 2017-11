Båtturistene i Nordishavet utenfor Sibir fikk en sjelden opplevelse. Det de trodde var store isbiter på land, viste seg å være isbjørner som vrimlet i en skråning. Ifølge russiske myndigheter som styrer naturreservatet på øya, er 230 isbjørner et nøkternt anslag, får Aftenposten opplyst.

– Det var en helt unik situasjon. Vi var alle helt satt ut, for å være ærlig, sier Alexander Gruzdev til AFP.

Han er sjefen for naturreservatet på Vrangeløya og tok flere hundre bilder av det som utspilte seg en dag i september.

Her er noen av bildene hans, artikkelen fortsetter etterpå:

Alexander Gruzdev, Vrangeløya statlige naturreservat, www.ostrovwrangelya.org/

Festmåltid av hval

Isbjørnene var kommet for å forsyne seg av en grønlandshval som var skyllet i land, og la seg ned for å hvile rundt hvalen etter festmåltidet.

Klimaendringer fører til at isen, der isbjørner ferdes mest, smelter tidligere på året, og dyrene må derfor oppholde seg lenger på land, ifølge forskerne.

Vrangeløya utenfor kysten av regionen Tsjukotka i nordøst, er en plass der isbjørn hviler ut etter at isen smelter i begynnelsen av august til november, da de kan forlate landet for å jakte på sel.

Isbjørnenes fødestue

Gruzdev opplyser at øya også er betraktet som et fødested for arten, med den hyppigste fødselsforekomsten i hele Arktis.

– En hval er en skikkelig gave for dem. En voksen hval veier flere titalls tonn og utgjør mat for mange bjørner i flere måneder, sier han.

Turistene og Gruzdev så bjørner i alle aldre. To av binnene hadde minst fire unger.

Turistene reiste på et cruise med skipet Akademik Sjokalskij gjennom Nordøstpassasjen fra Murmansk til Anadyr. Naturreservatet har akkurat stengt øya for flere turister denne sesongen.