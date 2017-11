– Det var en helt unik situasjon. Vi var alle helt satt ut, for å være ærlig, sier Alexander Gruzdev, som styrer naturreservatet på Vrangeløya.

Isbjørnene hadde kommet for å forsyne seg av grønlandshval som var skyllet i land, og la seg ned for å hvile rundt hvalen etter festmåltidet.

Klimaendringer fører til at isen, der isbjørner ferdes mest, smelter tidligere på året, og dyrene må derfor oppholde seg lenger på land, ifølge forskerne.

Mat i flere måneder

Vrangeløya utenfor kysten av regionen Tsjukotka i nordøst, er en plass der isbjørn hviler ut etter at isen smelter i begynnelsen av august til november, da de kan forlate landet for å jakte på sel.

Gruzdev opplyser at øya også er betraktet som et fødested for arten, med den hyppigste fødselsforekomsten i hele Arktis.

– En hval er en skikkelig gave for dem. En voksen hval veier flere titalls tonn og utgjør mat for mange bjørner i flere måneder, sier han.