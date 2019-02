Tilsyn ber domstol om kjennelse mot Elon Musk

Tilsynet saksøkte Musk for flere måneder siden etter at han skrev på Twitter at han hadde finansieringen på plass til å kunne kjøpe tilbake hele Tesla og ta selskapet av børs.

SEC mener dette ikke stemte, i tillegg til at Twitter-meldingen var egnet til å påvirke aksjekursen på elbilselskapet.

Saken ble tilsynelatende avsluttet da Musk i september gikk med på en avtale om å få forhåndsgodkjenning før han tvitret markedssensitiv informasjon.

Det er denne avtalen finanstilsynet mener han nå har brutt.

Forrige uke sendte Musk nemlig ut en melding om hvor mange biler Tesla vil produsere i år.

Basert på det SEC oppfatter som et avtalebrudd, har tilsynet derfor bedt en føderal domstol i New York komme med en kjennelse om at Musk har vist ringeakt for retten.

Den juridisk bindende avtalen fra sist høst påla også Musk og selskapet hans flere andre tiltak for å skape et tydeligere formelt skille mellom den børsnoterte bilprodusenten og mannen som grunnla og leder selskapet.