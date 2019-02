Pompeo: USA «har notert seg» Zafirs avgang

Mens Javad Zafir brukte Instagram til å kunngjøre at han går av, valgte Pompeo Twitter for å komme med sin reaksjon.

– Vi merker oss Zafirs avgang. Vi får se om det står seg, skriver den amerikanske utenriksministeren. Irans president Hassan Rouhani har allerede sagt at han ikke aksepterer Zafirs oppsigelse.

Krass kritikk

Pompeo fortsetter med en krass karakteristikk av de to iranske toppolitikerne og regimet i landet.

– Uansett er Zafir og Rouhani bare frontfigurer for en korrupt religiøs mafia. Vi vet at Khamenei tar alle de endelige avgjørelsene. Vår politikk ligger fast – regimet må oppføre seg som et normalt land og respekterte folket, skriver Pompeo. Ayatollah Ali Khamenei er Irans øverste leder.

Javad Zafir har vært Irans utenriksminister siden 2013 og har fått konstant kritikk fra kolleger som har lagt seg på en hardere linje og går imot hans oppmykning overfor vesten.

Zafirs anseelse fikk seg en trøkk da USA trakk seg fra atomavtalens om han hadde vært sentral i å fremforhandle.

De ultrakonservative mener Iran ikke fikk noe igjen for alt de ga opp i forbindelse med avtalen.