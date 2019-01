Giuliani: Trump diskuterte byggeprosjekt i Moskva helt frem til presidentvalget

– Og så, hva hvis han gjorde det? sier Giuliani til CNN søndag.

Nettstedet Buzzfeed skrev torsdag at Trump ba sin tidligere advokat Cohen oppgi uriktige opplysninger til Kongressen i en høring i 2017. Opplysningene skulle være basert på kilder med kjennskap til spesialetterforsker Robert Mueller Russland-gransking.

Saken fikk Muellers kontor til å bestride Buzzfeed-artikkelen og si at opplysningene ikke var nøyaktige.

Søndag bekrefter Trumps advokat til NBC at forhandlingene om byggeprosjektene i Russland pågikk lenger enn tidligere opplyst. De varte minst til oktober eller november 2016.

NTB Scanpix

– De nøyaktige datoene er usikre, men presidenten husker at han og Cohen hadde samtaler om dette frem til oktober eller november i 2016, sier Giuliani.

Cohen er dømt til tre års fengsel etter at han innrømmet å ha løyet for Kongressen i 2017 om planer om bygging av et Trump Tower i Moskva. Han forklarte da at forhandlingene med russerne sluttet i januar 2016. Han innrømmet senere at samtalene pågikk frem til juni 2016.

Giulianis siste uttalelser tilsier imidlertid at samtalene pågikk helt frem til presidentvalget i november.