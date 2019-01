Til tross for et knusende nederlag klamrer May seg til makten. Hvorfor?

Tirsdag kveld gikk Storbritannias statsminister, Theresa May, på et historisk stort nederlag i parlamentet.

432 sa nei til skilsmisseavtalen hun har forhandlet frem med EU. Bare 202 stemte ja.

Umiddelbart etter at resultatet ble kjent, la opposisjonsleder Jeremy Corbyn frem mistillitsforslag. Mays fremtid som statsminister blir avgjort onsdag kveld, rundt kl. 20.00 norsk tid.

Under normale omstendigheter ville May trolig ha gått av. Her er syv mulige grunner til at hun likevel velger å kjempe videre.

1. May kjenner på pliktfølelsen

– May har vist, gjennom mange måneder nå, at hun ikke er lett å bøye, sier Storbritannia-kjenner og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold.

Han mener man ikke kan klandre May for ikke å ha prøvd.

– Hun har kjempet lenge for å få gjennom et kompromiss. Problemet er at det ikke finnes stemning igjen for et kompromiss i britisk politikk, sier Kokkvold.

Han mener May, som er prestedatter, kjenner på «en god gammeldags pliktfølelse».

2. May har kommet styrket ut av nederlaget

Henry Newman, direktør for tenketanken Open Europe i London, er ikke overrasket over at Theresa May velger å bli sittende. Tvert om mener han at hun har kommet styrket ut av gårdagen.

– Det er riktig at hun tapte, men hun er ikke politisk død. Corbyns mistillitsforslag, som hun trolig også vil overleve, har faktisk styrket henne. Nå er alt presset lagt på Labour-lederen, sier Newman.

– Dersom hun vinner i kveld, har Regjeringen avverget et nyvalg. Og Labour-lederen har mistet sitt sterkeste kort. Han har mistet nøklene til Downing Street for lang tid fremover, sier Newman til Aftenposten.

– Theresa May kan fremstille det som en suksesshistorie.

3. May har ingenting å tape

Henry Newman mener Theresa May sitter tryggere enn noen gang.

– Husk at hun også vant mistillitsforslaget fra sine egne i desember. Vel stemte en tredjedel for å kaste henne. Hun ble skadeskutt, men vant. Utfordrerne ligger med brukket rygg, sier han.

– Men den viktigste grunnen til at hun kan fortsette som statsminister, er at parlamentet er fullstendig delt i to. Det finnes ikke noe flertall for å felle henne, og det finnes ikke noe flertall som kan overta makten, sier Newman.

Gary Love er enig i at May ikke har mye igjen å tape. Han er ekspert på britisk konservatisme og førsteamanuensis i historie ved NTNU.

– At hun overlevde mistillitsforslaget i eget parti før jul, gjør at hun ikke kan utfordres av sine egne på et år og dermed står friere til å gjøre som hun vil, forklarer Love.

– En annen er at hun helt oppriktig ikke ser for seg noen bedre løsninger enn sin egen og er villig til å kjempe til siste stund for å unngå en full katastrofe, sier Love.

4. Hun vet at de færreste foretrekker Corbyn

Samtidig vet May at hennes sterkeste motstander har om mulig enda mindre støtte enn henne selv.

Både det nordirske støttepartiet Det demokratiske unionistpartiet (DUP) og brexit-forkjemperne innen Det konservative partiet har varslet at de vil støtte May i mistillitsvoteringen, til tross for at de stemte mot henne i går.

– Dette handler simpelthen om at de konservative ikke vil ha en Labour-regjering ledet av Jeremy Corbyn, sier Gary Love.

Love sier Corbyn, i motsetning til tidligere Labour-ledere som Tony Blair, ikke er i stand til å bygge allianser på tvers av partier.

5. Labour faller på meningsmålingene

Samtidig vet Theresa May at misnøyen med Corbyn vokser også ute i folket.

En fersk meningsmåling gjennomført av The Times og YouGov, viser at opposisjonslederen ikke har klart å utnytte kaoset rundt May.

De konservative ligger fortsatt seks poeng foran Labour, med 41 prosent oppslutning. Labours oppslutning falt tre prosentpoeng i januar, mens De konservative bare tapte ett poeng i samme periode, ifølge avisen.

– Under normale omstendigheter, og med en mer spiselig Labour-leder, ville opposisjonen hatt 10–20 prosent ledelse på meningsmålingene. At de ikke har det nå, det skyldes åpenbart Corbyn, mener Kokkvold.

6. Mays støtteparti har mye å tape

Love påpeker at Corbyn er en spesielt problematisk skikkelse for Mays nordirske støttespillere i DUP.

– Corbyn har samarbeidet med tidligere ledere av Sinn Féin (partiet som jobber for at Nord-Irland skal bli en del av den irske republikken, journ.anm.), og har flere ganger gitt inntrykk av at han støtter republikanerne, og ikke unionistene, i konflikten om Nord-Irland.

Love mener DUP derfor har mye å tape på at det blir tatt ut nyvalg:

– DUP risikerer å tape de setene i parlamentet som gir dem innflytelse i dag.

7. Terskelen for å bli ved makten er blitt lavere

En siste grunn til at May velger å tviholde på makten til tross for den massive motstanden, kan være at det rett og slett er blitt mer stuerent.

– Det hersket lenge en parlamentarisk enighet om at det er moralsk riktig av en statsråd å trekke seg dersom han eller hun tapte mye støtte. Men de siste tiårene har britiske politikere i stadig større grad gitt blaffen i dette, forklarer Love.

Han trekker frem Chris Grayling, som fortsatte som samferdselsminister til tross for at han nylig fikk massiv kritikk i Underhuset for å ha bevilget kontroversielle fergekontrakter i forberedelsene til en «no deal-brexit».

– Skam eller stolthet er ikke lenger faktorer som tvinger politikere til å gå av, sier Love.