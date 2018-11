Regn kan hindre leting etter brannofre i California

Amerikanske meteorologer venter at det vil falle store mengder regn i de brannherjede områdene nord i delstaten fra og med onsdag.

Dermed blir arbeidet lettere for brannfolkene som kjemper mot den såkalte Camp Fire. Brannen er den dødeligste og mest ødeleggende man kjenner til i California noensinne.

Men situasjonen kan bli vanskeligere for letemannskaper og frivillige som forsøker å finne levninger etter omkomne i byen Paradise.

– Jeg skulle ønske vi kunne kommet oss gjennom alt dette før regnværet kommer, men jeg vet ikke om det er mulig, sier sheriff Kory Honea.

Han mener det er usikkert om det reelle antallet døde i Paradise noen gang vil bli kjent.

Vanskelig arbeid

Hvis regnet blir kraftig, kan våt aske renne nedover fjellsidene og inn i leteområdet. Bakken, asken og bygningsrester kan bli omgjort til gjørme.

Letingen etter levninger er i utgangspunktet svært vanskelig, siden temperaturene under brannen var ekstremt høye. I mange tilfeller er det svært lite igjen av de døde.

En av de frivillige, Robert Panak, forteller at letemannskapene forsøker å se for seg hvor brannofrene kan ha forsøkt å søke tilflukt. Blant annet sjekkes kjøretøyer og badekar i nedbrente bygninger.

På aktuelle steder leter mannskapene etter beinrester i asken. Spesialtrente hunder er også satt inn i letingen etter døde.

10.500 hus brent ned

Så langt er det bekreftet at 77 mennesker har mistet livet som følge av Camp Fire. Rundt tusen mennesker er ikke gjort rede for, men det er uklart hvor mange av dem som reelt sett er savnet.

Over 10.500 boliger er så langt brent ned. Mange av dem lå i Paradise, som nærmest ble forvandlet til et helvete for halvannen uke siden. I løpet av noen timer ble store deler av byen utradert.

Til sammen er områder på over 600 kvadratkilometer omgjort til aske, men mandag var 65 prosent av brannen under kontroll. Situasjonen kan bedre seg ytterligere når regnet kommer utover i uken.

Varmere og tørrere

I løpet av de siste 30 årene er arealet som rammes av skog- og gressbranner i USA, blitt fordoblet. En viktig årsak er klimaendringene, som har ført til høyere temperaturer og nye nedbørsmønstre.

California har vært rammet av tørke i mesteparten av perioden etter årtusenskiftet. Når vegetasjonen er tørr, sprer flammene seg lettere.

USAs president Donald Trump har pekt på dårlig skogforvaltning som hovedårsaken til skogbrannene i California. Men mange forskere og brannmannskaper vurderer situasjonen annerledes.

– Dette har i mindre grad å gjøre med dårlig forvaltning. I stedet er det resultatet av at vi steker skog- og gressområdene våre med stadig verre klimaendringer, sier professor Jonathan Overpeck ved University of Michigan.

I tillegg er det i California blitt bygget stadig flere boliger nær skogsområder. Dette har økt risikoen både for materielle ødeleggelser og dødsfall når branner oppstår.