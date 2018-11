Spansk komiker for retten etter at han snøt seg i flagget

I sketsjen som ble sendt i det populære humorprogrammet El Intermedio 31. oktober snøt Mateo seg i det spanske flagget før han ironisk ba om unnskyldning og sa at han ikke ville «fornærme det spanske folk, kongen eller kineserne som selger disse fillene».

At stuntet gjorde at komikeren nå er tiltalt, er det siste av flere tilfeller som har økt frykten for ytringsfriheten i landet.

– Som en borger i dette landet er jeg bekymret for at vi stiller en klovn foran en dommer fordi han har gjort jobben sin, sa komikeren til reportere etter retten mandag.

– Jeg bekymrer meg veldig for det bildet det gir av landet mitt og mitt flagg, tilføyde Mateo.

En politiforening la fram en offisiell klage etter sketsjen i oktober, og kalte det en «krenkelse mot Spania og deres symboler».