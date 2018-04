Indias regjering vil innføre dødsstraff for barnevoldtekt

Statsminister Narendra Modis regjering vedtok lørdag en forordning som nå blir sendt til president Ram Nath Kovind for godkjenning. Deretter må nasjonalforsamlingen vedta lovendringen innen seks måneder før den kan tre i kraft, melder nyhetsbyrået Press Trust of India og den statlige kringkasteren Doordarshan.

Lørdagens kunngjøring kommer etter at en åtte år gammel jente i januar ble brutalt voldtatt og drept i delstaten Jammu-Kashmir, og en angivelig voldtekt av en annen jente begått av en folkevalgt politiker i delstaten Uttar Pradesh.

Saken som satte India i kok: Jenta (8) ble kidnappet, dopet ned, voldtatt i tre dager og kvalt

Bare den siste uken ble det meldt om fire voldtekter og drap på mindreårige jenter i India.

Det brøt ut landsomfattende demonstrasjoner etter en gjengvoldtekt i New Delhi i 2012, noe som førte til at regjeringen doblet fengselsstraffen til 20 år for dem som blir kjent skyldig i voldtekt.