5,3 millioner registrerte velgere i El Salvador skal søndag velge sin nye president. Målinger viser at det er den unge politikeren Nayib Bukele (37) som er mest populært blant folket, skriver Reuters.

Bukele satt tidligere som ordfører i El Salvadors hovedstad, San Salvador, for det venstrepolitiske partiet FMLN. Han ble så kastet ut av partiet i 2017.

På søndagens valg stiller han som leder for høyrepartiet GANA, som ble opprettet i 2010.

Hvis Bukele vinner, vil det være første gang siden slutten av landets borgerkrig i 1992 at et annet parti enn det konservative høyrepolitiske partiet ARENA, og dets rival FMLN, har hatt makten i El Salvador. I 27 år har de dominert det politiske landskapet i landet, men nå kan Bukele bryte mønsteret.

Han ville også blitt landets yngste president i nyere historie, og har gjennom hele valgkampen appellert til de yngre velgerne gjennom hyppig bruk av sosiale medier.

Støtte fra folket

Ifølge målinger fra januar fortatt av Mitofsky har Bukele støtte fra 57 prosent av velgerne, mens Gallups tall peker til at 42 prosent ønsker ham som ny president, skriver Reuters. For at Bukele skal være sikret et presidentskap er han nødt til å få over 50 prosent av stemmene på søndag.

Hvis ikke må de to mest populære kandidatene møte hverandre til et gjenvalg i mars.

Bukeles hovedmotstander ser ut til å bli Carlos Calleja, representant fra ARENA.

Hardt ut mot korrupsjon

Bukele har høstet stor popularitet blant folket for sin aktive kampanje mot korrupsjon. Et av slagordene i valgkampanjen hans har vært «det er nok penger hvis ingen stjeler», ifølge The Guardian.

Om han blir valgt, har han lovet å opprette en kommisjon for å forhindre korrupsjon, lik ordningene i Guatemala og Honduras. Han er den eneste av de fire presidentkandidatene som har kommet med slike løfter under valgkampen, skriver The Washington Post.

Flere partiskandaler

De siste årene har det oppstått en «anti-korrupsjonsbølge» i Sør-Amerika, der politikere som har unngått straffeforfølgelse i åresvis, nå blir avslørt for korrupsjon, melder The Guardian.

Videre skriver avisen at i El Salvador har begge de dominerende partiene, FMLN og ARENA, vært utsatt for flere korrupsjonsskandaler de siste årene.

Tre av El Salvadors tidligere presidenter, to fra ARENA og en fra FMLN, er anklaget for å ha underslått mer enn 650 millioner dollar siden 1999, noe som utgjør omtrent 2.6 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Bukele, som ikke er svertet av de to partienes tidligere skandaler, blir sett på som et nytt håp for mange av landets velgere.

Mangel på ideologi

Politisk analyst Salvador Samoya fra El Salvador har sagt til Euronews at det er vanskelig å avgjøre om presidentkandidaten befinner seg på en høyre- eller venstreside, til tross for at han er leder for et høyrepolitisk parti.

Bortsett fra Bukeles løfter om å bekjempe korrupsjon i landet, er hans politiske syn vage, mener analytikeren.

Samoya anklager også Bukele for å skjule sin mangel på ideologi ved å ikke delta i politiske debatter, men heller henvende seg til folket gjennom Facebook Live.

Har distansert seg fra «diktatorer»

Bukele har imidlertid distansert seg fra Sør-Amerikas tradisjonelle venstrepolitikk, og kalte Venezuelas leder Nicolas Maduro, Nicaraguas Daniel Ortega og Honduras konservative leder Juan Orlando Hernandez for diktatorer på Twitter, skriver Reuters.

«En diktator er en diktator, til både høyre og til venstre» skal han ha skrevet.

Tilhengere håper nå at han vil være svaret på landets problemer med vold, gjengkriminalitet og fattigdom.

285 drepte i januar

El Salvador er et av de mest voldelige landene i verden, med omtrent 3.300 registrerte drap i 2018.

I forkant av søndagens valg har volden økt, med 285 drepte i løpet av januar, inkludert åtte politibetjenter, skriver The Washington Post.

Presidentkandidatene har alle kommet med løfter om å senke vold og gjenkriminalitet, med forebyggende tiltak fremfor strengere straffer. Ingen har imidlertid kommet med noen detaljerte planer, melder avisen.

Ifølge Euronews er et av Bukeles foreslåtte tiltak å styrke kulturtilbud for å styre unge unna kriminalitet.

Forbud mot abort

Det er også usikkert hva det vil si for landets abortlov om Bukele vinner.

Ifølge The Guardian kan man bli dømt til oppmot 50 år i fengsel om man tar abort, som er strengt forbudt under alle omstendigheter. Minst 22 kvinner sitter i fengsel i landet, dømt for brudd på abortloven, og siden år 2000 er 100 mennesker dømt for abort-relatert kriminalitet.

I 2017 foreslo president Salvador Sanchez Ceren å tillate abort i voldtektssaker og ved fare for mors liv. Forslaget ble imidlertid stanset i Kongressen. Alle andre forsøk på å formilde loven, som å tillate abort i saker der kvinnen har blitt utsatt for voldekt eller incest, har også blitt avvist.

Partiet Bukele nå stiller til valg med har uttrykket ønsker om strengere fengselssikkerhet, dødsstraff, militære styrker for å bekjempe gjengene. De er også imot abort.

Bukele skal imidlertid ha sagt at han støtter abort i situasjoner der kvinnens liv står i fare, skriver Euronews.