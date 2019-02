Bonsai-dyrkeren ble frastjålet et 400 år gammelt tre. Hun har én bønn til tyvene.

I løpet av noen netter midt i januar tok tyver seg inn på eiendommen til Fuyumi Iimura og ektemannen nord for Tokyo. Fra den parklignende hagen som er større enn Oppegård kommune, tok kjeltringene med seg syv bonsaitrær verdt tilsammen minst én million kroner.

– Husk å vanne dem!

Aftenposten har vært i kontakt med Fuyumi Iimura, som er sønderknust over tyveriet. Ett av trærne, en kinesisk einerbusk, er over 400 år gammelt.

Drøyt en uke etter at trærne ble stjålet, rykket hun ut i sosiale medier og japansk presse og tryglet tyvene om å huske å vanne buskene.

Fakta: Bonsai Ordet er japansk og betyr potteplante. Det beskriver den asiatiske kunsten å dyrke miniatyrtrær ved hjelp av blant annet beskjæring og binding av grener. Målet er å få et lite tre med utseendet til et fullvoksent. Kunsten skal ha kommet til Japan fra Kina på 500-tallet. Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia

– Trenger stell

Hun sammenligner tapet av trærne med å miste et barn eller en kroppsdel. Og hun er redd for at tyvene ikke skal ta godt vare på plantene – dette gjelder særlig den flere hundre år gamle einerbusken.

– Jeg ønsker at de som tok bonsaitreet, passer på å vanne det. Shimpaku-treet har levd i 400 år. Det trenger stell og kan ikke leve en uke uten vann, påpeker Iimura på Facebook.

– Lei meg for å bry dere

Ektemannen Seiji Iimuras forfedre har vært bonsaidyrkere i mange generasjoner, helt siden Edo-æraen, som varte fra 1603 til 1868.

Også han rykket ut på Facebook etter tyveriet og understreket hvor viktig treet er for ham. Han la ved et bilde og ba alle melde fra hvis de skulle se bonsaitreet.

– Jeg er lei meg for å måtte bry dere, skriver han med velkjent japansk høflighet og ber folk spre budskapet.

Sjeldne i naturen

Disse einertrærne av typen kalt shimpaku er blitt sjeldne i naturen, men kan fortsatt finnes i utilgjengelige fjellskrenter. Familien Iimuras busk skal ha blitt hentet på et fjell for mer enn fire hundre år siden.

Det er møysommelig blitt stelt og beskåret slik at det er omtrent 90 centimeter høyt og har en diameter på rundt 60 centimeter.

Ett lyspunkt?

Familien Iimura har ikke gjemt bort sine trær, men sluppet allmennheten inn i hagen slik at folk kan beundre de kunstferdige buskene. Sikkerhetstiltak fantes ikke, men det blir nå innført.

Fuyumi Iimura er dypt ulykkelig over tyveriet, men ser ett mulig lyspunkt nå som hendelsen får så stor oppmerksomhet.

– Jeg ville bli svært glad om alle i Norge og andre land i verden fikk en interesse for bonsai, sier hun til Aftenposten.