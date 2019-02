De to uker gamle tvillingene deler føtter og hender. De har bare ett kjønnsorgan. Guttene deler også overkropp, men de har separate ryggrader, hjerter og lunger.

Samtidig deler de lever og nyrer, men har forskjellige fordøyelsessystemer.

– Selv om én føler seg uvel, føler den andre seg fin. De er på alle måter forskjellige, sier lege Faisal al-Balbali ved sykehuset al-Thawra i Jemen til nyhetsbyrået Reuters.

Khaled Abdullah, Reuters / NTB scanpix

Mangler ressurser: – De må reise umiddelbart

Helsesystemet er sterkt preget av krigen i Jemen, og foreldrene er fattige.

Den snart fire år lange krigen føres mellom de Iran-støttede Houthi-opprørerne og en Saudi-ledet koalisjon. Konflikten eskalerte i mars 2015, da president Abd-Rabbu Mansour Hadi flyktet til Saudi-Arabia og Saudi-koalisjonen innledet en offensiv mot Houthi-bevegelsen.

På grunn av krigen er flyplassen i hovedstaden Sanaa stengt, og leger ber nå FN og internasjonale bistandsorganisasjoner om hjelp til å få fraktet spedbarna ut av landet.

– De må reise umiddelbart. De kommer ikke til å overleve i Jemen under de sosiale, politiske og økonomiske omstendighetene i dette landet, sier al-Balbali.

Khaled Abdullah, Reuters / NTB scanpix

Sanaa er kontrollert av Houthi-opprørerne, og flyplassen er stengt for sivile flyvninger fordi den Saudi-ledede koalisjonen har kontroll over Jemens luftrom.

Fredsforhandlinger har siden desember pågått i Stockholm, og et av hovedmålene til FN er å få åpnet flyplassen igjen.

Sykehusdirektør: Krigen fører til flere avvik ved fødsel

– Dette er et sjeldent tilfelle, sier administrerende direktør ved sykehuset, Abd al-Hakim Abu Taleb.

Han skriver rapport om tilfellet for at det skal kunne studeres av leger over hele verden.

Khaled Abdullah, Reuters / NTB scanpix

Direktøren mener at jemenittiske sykehus har sett en økning i medfødte misdannelser de siste årene. Som en mulig forklaring på økningen, viser han til at krigsforholdene fører til dårlig ernæring og mangel på medisiner.

Leger klarer ikke gjennomføre grunnleggende diagnosetesting som for eksempel MR, og de forteller at de i alle fall ikke har mulighet til å separere tvillingene.

Konflikten i Jemen har de siste fire årene drept nesten 10.000 mennesker og regnes som verdens verste humanitære krise, ifølge FN.