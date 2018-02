Ungt par angrepet med øks i Danmark

De to ofrene, som begge er 19 år gamle, er utenfor livsfare.

Politiet i Nordsjælland fikk melding om hendelsen i Birkerød klokken 21.30.

– Vi kjenner ikke motivet for overfallet, og det unge paret kjenner tilsynelatende ikke til personen som står bak overfallet, sa operasjonsleder Jesper Hansen like over midnatt.

Politiet opplyser i morgentimene at de er på jakt etter en 29 år gammel mann.

– Vi har med stor sannsynlighet riktig identitet på gjerningsmannen, men vi etterforsker fortsatt i flere retninger. Det er etter alt å dømme snakk om et umotivert overfall, sier operasjonsleder Jan Bo Hedager.

Politiet oppfordrer publikum til ikke å ta kontakt med den etterlyste mannen ettersom han regnes å være farlig.