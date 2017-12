Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn sier han ble bedt om å kontakte russerne

Klokken 16.30 fredag ettermiddag var Flynn innkalt til rettsmøte. Der kom det frem at Flynn nå samarbeider med de som gransker Russlands påvirkning av USAs valgkamp. Han sa seg skyldig i å ha løyet til FBI. Han hevdet dessuten at høytstående personer i Donald Trumps overgangsteam ba ham kontakte russerne allerede før Trump hadde overtatt som president.

Flynn-erklæring

– Jeg tar fullt ansvar for mine handlinger, sier Flynn i en erklæring. Flynn sier det har vært smertefullt å gjennomgå måneder med feilaktige påstander om forræderi og påpeker at han har vært i militæret i 33 år, fem av årene i kampområder.

– Men jeg erkjenner at de handlingene jeg vedgikk i retten i dag, var gale. Gjennom min tro på Gud arbeider jeg for å gjøre opp for meg, uttaler Flynn. Den tidligere generalen sier beslutningen hans om å si seg skyldig og samarbeide med granskerne er i familiens og landets interesse.

Mest sentrale tiltalte hittil

Tiltalen ble kjent gjennom et dokument sendt fra spesialetterforsker Robert Mueller til en føderal domstol. I tiltalen heter det at Flynn feilaktig påsto at han ikke hadde diskutert sanksjoner med Russlands daværende ambassadør Sergej Kisljak.

Flynn er den første av de tiltalte som har jobbet i Det hvite hus og tilhørte Trumps indre krets.

Amerikansk medier skriver at Flynn har inngått en avtale med teamet til spesialgransker Mueller. Han vil hjelpe Mueller med granskningen mot selv å få mildere behandling. I retten sa aktoratet at Flynn hadde snakket med fremtredende personer i Trumps overgangsteam om sine samtaler med Russlands-ambassadøren.

Denne vendingen i saken var ventet etter at Flynns advokater nylig sluttet å utveklsle informasjon med Donald Trumps advokater.

Fikk sparken for løgn til Pence

Flynn var en av Trumps nærmeste rådgivere under presidentvalgkampen i fjor. Han hadde også den viktige jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus før han fikk sparken for å ha løyet for visepresident Mike Pence.

Den pensjonerte generalløytnanten er den fjerde personen som er tiltalt som følge av Muellers etterforskning. Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er også blant de tiltalte.

Fakta: Påstandene om Trumps bånd til Russland I januar besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA.

I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom frem at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.

I mars ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det.

Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsker Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey oppsagt.

17. mai ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker som skal granske den mulige russiske innblandingen i valget.

I juli ble det kjent av Trumps sønn, Donald junior, i juni i fjor hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet.

I september måtte Donald Trumps sønn møte i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen.

I oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates siktet av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet for FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

1. desember ble det kjent at Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet overfor FBI om sin Russland-kontakt.

Flynn er tiltalt for å «med viten og vilje» ha løyet for det føderale politiet FBI 24. januar i år. På det tidspunktet, fire dager etter innsettelsen, var Flynn ansatt i Det hvite hus.

Flere møter med Kisljak

I romjulen i fjor kunngjorde Obama-administrasjonen nye sanksjoner mot Russland på grunn av det USAs etterretning mener var russisk innblanding i valgkampen. I tillegg ble 35 russiske diplomater kastet ut av USA.

Kisljak ble rasende over de nye sanksjonene. Han snakker så med Flynn flere ganger i løpet av 29. desember.

Cliff Owen / AP / NTB scanpix

I samtaler med FBI sa Flynn at han ikke hadde diskuterte sanksjonene, og Russlands svar på dem, med Kisljak. Ifølge tiltalen var ikke det sant.

Flynn hadde også en samtale med Kisljak 22. desember i fjor. Til FBI sa han at han da ikke ba russerne utsette en avstemning i FNs sikkerhetsråd. Det var heller ikke sant, ifølge Mueller og hans etterforskere.

Fikk sparken

Visepresident Pence benektet i offentligheten at Flynn og Kisljak snakket om sanksjonene mot Russland, men det viste seg senere å ikke stemme. Flynn fikk så sparken da det ble offentlig kjent at han løy til visepresidenten om samtalene med Kisljak.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

I forrige uke skrev The New York Times at Flynn og Trumps advokater hadde sluttet å utveksle informasjon i saken. Det ble tolket som et tegn på at Flynn enten allerede hadde begynt å samarbeide med Mueller, eller var i ferd med å gjøre det.

I 2014 pensjonerte Flynn seg fra den amerikanske hæren. I praksis fikk han sparken fra jobben som sjef for den militære etterretningstjenesten DIA av Obama-administrasjonen. Før han tok over DIA var Flynn en høyt respektert etterretningsoffiser som var viktig for USAs militæroperasjoner i Irak og Afghanistan.