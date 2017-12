FNs sikkerhetsråd holder hastemøte om Jerusalem

Bolivia, Egypt, Frankrike, Italia, Senegal, Sverige, Storbritannia og Uruguay tok initiativ til et møte innen slutten av denne uken, opplyste Sveriges representant for FNs sikkerhetsråd onsdag ettermiddag. De ba også generalsekretær António Guterres komme med noen innledende kommentarer under møtet.

Kort tid senere opplyser en tjenestemann at rådet planlegger et møte fredag. Ifølge Japan starter møtet klokken 10, men inkluderer flere temaer, så det kan være Jerusalem-saken ikke blir tatt opp før sent på formiddagen.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at USAs president onsdag trosset alle advarsler og anerkjente Jerusalem som hovedstaden i Israel. Guterres sier spørsmålet om byens endelige status bare kan avgjøres gjennom forhandlinger mellom Israel og palestinerne.

– Det finnes ikke noe alternativ til en tostatsløsning, understreket generalsekretæren og sa at han alltid har vært imot ensidige tiltak.