Landene Bolivia, Egypt, Frankrike, Italia, Senegal, Sverige, Storbritannia og Uruguay ønsker et møte innen slutten av denne uken, opplyste Sveriges representant for FNs sikkerhetsråd onsdag ettermiddag. Kort tid senere opplyser en tjenestemann at rådet planlegger et hastemøte fredag.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at USAs president onsdag trosset alle advarsler og anerkjente Jerusalem som hovedstaden i Israel.