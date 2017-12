Trumps parti er ett av 300 som hyller Kinas kommunister

Etter å ha holdt en lav profil i flere tiår har Kina for alvor begynt å gjøre seg bemerket som stormakt. I kjølvannet av et svært vellykket partitoppmøte i september fremstår president Xi Jinping – og landets myndigheter for øvrig – med sterk selvtillit.

Flere ganger de siste ukene har landets myndigheter vist internasjonale muskler på hjemmebane:

Kina – et land der EU nettopp uttrykte «dyp bekymring» for menneskerettighetssituasjonen – arrangerte i helgen en egen menneskerettighetskonferanse for utviklingsland. Lederne ble enige om at slike rettigheter er noe som kan og bør tilpasses lokale forhold.

Toppsjefer fra teknologiselskaper som Apple og Google deltok på en konferanse i forrige uke der de langt på vei gikk god for Kinas ønske om et mer restriktivt internett.

Det eneveldige kommunistpartiet og president Xi Jinping ble hyllet i en felleserklæring fra 300 politiske partier fra 120 land. Partirepresentantene møttes i Beijing tidligere denne måneden. Donald Trumps parti, republikanerne, stilte med kasserer Tony Parker.

Fred Dufour / AP / NTB scanpix

Hyllet Xi Jinping for bidrag til verdensfreden

Felleserklæringen fra deltagerne var en ren hyllest til det kinesiske ettpartisystemet.

– Vi berømmer høyt den store innsatsen og de betydelige bidragene som er gjort av det kinesiske kommunistpartiet, med generalsekretær Xi Jinping som kjerneleder, for å bygge et fellesskap med en felles fremtid for menneskeheten samt en fredelig og god verden, heter det i erklæringen, som blir kalt «Beijing-initiativet».

Hilde Harbo

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi var blant de rundt 600 deltagerne på møtet, som også inkluderte representanter fra italienske Partito Democratico, det newzealandske Labour Party, Sør-Koreas demokratiske enhetsparti samt Komeito-partiet fra Japan, skriver nyhetstjenesten Bloomberg.

Norsk Kina-ekspert: – Dette er direkte pinlig

Slutterklæringen, som også inneholdt flere punkter om samarbeid på tvers av landegrensene, tegnet et bilde av det kinesiske kommunistpartiet som et foregangsparti.

– Dette er ikke bare et parti som jobber for å gjøre det kinesiske folk lykkelige, men også et politisk parti som kjemper for å fremme menneskelig utvikling, heter det i erklæringen.

Stein Ringen er professor ved Oxford-universitetet og forfatter av boken Det perfekte diktatur, som handler om Kina og det regjerende kommunistpartiet. Han er rystet over at republikanerne og andre vestlige partier har deltatt på arrangementet som munnet ut i «Beijing-initiativet».

POOL / Reuters

– Det vitner om dyp uforstand. Det er direkte pinlig, sier Ringen.

Han mener at dokumentet vitner om at Kina i løpet av kort tid har fått en svært mektig posisjon i verdenssamfunnet.

– Dette er et uttrykk for en veldig selvsikkerhet. De er trygge på at de kan dominere, og det har de dessverre rett i. Det er ingen synlig motstand mot dette regimet på noe politisk hold. Heller ikke noe særlig på akademisk hold. Ingen synes det er bryet verdt å så mye som å kritisere det kinesiske regimet, sukker han.

Jusprofessor Alex Wang ved amerikanske UCLA er enig.

– Nok et eksempel på fordelene ved USAs retrett overfor Kina, skriver han på Twitter.

Yet another example of the continuing benefits of American retreat for China https://t.co/3BxDlCc5p0 — Alex Wang (@greenlawchina) December 4, 2017

Høyres generalsekretær takket nei

Fra Norge var det ingen partier som deltok. Aftenposten har sjekket med samtlige partier på Stortinget. Høyres generalsekretær, John-Ragnar Aarseth, sier at han ble invitert, men valgte å avstå. Han stusser etter å ha lest slutterklæringen.

– Dette er en tekst som er utformet på et møte som jeg valgte å ikke prioritere å være til stede på. Jeg vet dermed ikke hvilken prosess som har funnet sted i samband med denne teksten, eller hvem som har sluttet seg til. Men umiddelbart ser jeg klare utfordringer med å slutte seg til denne resolusjonen, selv om mesteparten av innholdet sier mye klokt og positivt om at politiske partier over hele verden bør ta et større ansvar for å bidra til en åpnere, mer bærekraftig og fredeligere verden, sier Aarseth.

Aftenposten har kontaktet Det republikanske partiet i Washington, DC, men partiet har ikke besvart våre henvendelser om denne saken.