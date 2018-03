Første direkteflyvning av «kenguru-ruten» gjennomført

Den såkalte kenguru-ruten mellom Australia og England ble litt kortere søndag morgen da Qantas-flyet fra Perth satte hjulene på rullebanen på Heathrow i London.

Strekningen fra Perth til London er den første faste ruteflyvningen mellom Australia og Europa. I 1947 lanserte Qantas sin første rute fra Sydney til London.

Den gang tok turen fire dager og hadde ni mellomlandinger underveis.

200 passasjerer og en besetning på 16 var med da Quantas-flyet som gjorde hele ruten i et «hopp» tok av fra Perth klokken 19 lørdag kveld.

Ikke første gang til Europa

– Dette er en historisk flytur som åpner en nye era for reising. For første gang har man en direkterute mellom Australia og Europa, sier Alan Joyce, administrerende direktør for Qantas Group, i en pressemelding.

Men det er ikke første gang et fly har reist fra Australia til Europa i ett strekk. I 2015 fløy Qantas en gruppe australiere fra Perth til Istanbul for 100-årsmarkeringen for slaget ved Gallipoli under første verdenskrig hvor soldater fra Australia og New Zealand deltok.

Lengste flytur med Boeing Dreamliner

Under styring av pilot Lisa Norman ble flyturen fra Perth til London også registrert som den lengste med et Boeing Dreamliner-fly.

Den lengste direkteflyvningen før nattens flyvning var Air Indias rute mellom New Delhi og San Francisco på 15.140 kilometer.

Andre flyreiser hvor man bør opp og stå mer enn én gang, er Qatar Airways' rute fra Doha til Auckland i New Zealand (14.535 kilometer) og Emirates' rute fra Dubai til Auckland (14.200).

Qantas planlegger direkteflyvninger fra Sydney og London i løpet av 2022. Flyselskapssjef Joyce har brakt opp utfordringen for både Boeing og Airbus til å produsere fly som er kapable til å fly fra Sydney til London og New York.

– Vi kommer nærmere. I løpet av dette året vil vi vite om begge flyene kan gjøre det, sier han.