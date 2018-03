25-åringen ble overvåket i to år. Fredag drepte han tre og skadet 16.

Ifølge aktor i saken er Radouane Lakdim, opprinnelig fra Marokko, men fransk statsborger fra 2015, gjerningsmannen bak terrorangrepet i Sør-Frankrike fredag.

25-åringen ble skutt og drept av den franske antiterrorgruppen GIGN, som til slutt stormet supermarkedet.

Etter angrepet har det kommet frem at gjerningsmannen ble overvåket av fransk etterretning, men at de ikke oppfattet han som en fare.

Under overvåking i flere år

Handout

Ifølge nyhetsbyrået AP var han fra 2014 under overvåking av etterretningstjenesten i Frankrike.

Lakdim var plassert på den såkalte «Fiche S»-listen, et myndighetsregister over personer mistenkt for å være radikalisert, men som ikke har gjennomført noen terrorhandlinger.

– Vi overvåket han, men fant ingen grunn til å tro at han hadde blitt radikalisert. Han var kjent for å være i besittelse av narkotika. Men vi kunne ikke si at han var radikal og ville utføre et angrep, sa den franske innenriksministeren Gérard Collomb.

– Det ble ikke funnet noen bevis for at han skulle være radikalisert, sier aktor François Molins.

PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Aktoren uttalte samtidig at Lakdim var under overvåking i 2016 og 2017.

Den skal ha blitt satt i gang da han i januar 2016 reiste til et eller flere land, som er mistenkt for å være steder hvor flere terrorister har «trent».

Ifølge flere franske aviser var 25-åringen «svært aktiv» i det salafistiske miljøet gjennom sosiale medier.

Lakdim ble dømt til en måned fengsel i 2015, for «mindre kriminelle handlinger», skriver Le Figaro.

Han ble også dømt for besittelse av narkotika i 2016, bekrefter Molins.

En kvinne som skal ha «nær» tilknytning til Lakdim ble fredag kveld pågrepet, bekreftet Molins. Han ville ikke identifisere kvinnen.

Ifølge franske medier er det snakk om kjæresten til 26-åringen.

JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERS

Fulgte søsteren til skolen

26-åringen skal ha bodd med sine foreldre og tre eller fire søstre, i en leilighet i byen Carcassonne, skriver Le Parisien.

En nabo sier til avisen at Lakdim jevnlig var i den lokale moskeen. Samme person sier gjerningsmannen fraktet søsteren til skolen fredag morgen.

Deretter skal han ha stjålet en bil. Han drepte en passasjer og såret sjåføren, før han kjørte mot supermarkedet «Super U» i Trèbes.

Flere politifolk, tungt bevæpnet, var til stede i Carcassonne fredag ettermiddag, skriver Le Figaro.

Fransk politi mener Lakdim også løsnet skudd mot en gruppe politimenn som var på joggetur i Carcassonne. En politimann fikk skuddskader.

Jean-Paul Bonincontro / TT / NTB scanpix

Etterforsker IS-tilkobling

Fransk påtalemyndighet opplyste fredag ettermiddag at Lakdim ropte «allahu akbar» (Gud er stor) under angrepet og hevdet å være en soldat for terrorgruppen Den islamske stat (IS).

Den ytterliggående islamistgruppen hevder å stå bak angrepet.

«Personen som utførte angrepene i Trèbes i Sør-Frankrike er en IS-soldat og han utførte operasjonen etter en oppfordring om å angripe stater i den internasjonale koalisjonen som er mot IS», heter det i en uttalelse fra propagandaorganet Amaq.

– Fransk etterretningstjeneste undersøker nå om gjerningsmannen var en del av IS, sa Macron fredag kveld.