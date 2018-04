Britene beskylder Russland for giftangrep. Nå krever russerne å få treffe eksspionens skadede datter.

Den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i byen Salisbury i Storbritannia for en måned siden. Britiske myndigheter hevder at de var blitt angrepet med nervegiften Novitsjok, og at russiske myndigheter sto bak attentatet.

I påsken opplyste sykehuset at Julia er på bedringens vei, at behandlingen av henne fungerer og at hun kan snakke. Faren ligger fortsatt i koma, og tilstanden er kritisk, men stabil.

Nå krever russiske myndigheter å få møte Julia Skripal, og de viser til Wien-konvensjonen som gir et lands ambassadepersonell rett til å snakke med og treffe det landets borgere i utlandet. Hvis en utlending blir fengslet, har ambassaden rett til å besøke og hjelpe denne personen. I konvensjonen står det imidlertid ikke noe om utenlandske borgere som er innlagt på sykehus, skriver The Times.

Britiske myndigheter vurderer nå forespørselen, og de sier at et ja avhenger av at Julia Skripal selv ønsker å møte russiske myndighetsrepresentanter. Både faren og datteren er russiske statsborgere.

Gift på dørhåndtaket

Britisk politi har funnet spor etter nervegassen en rekke steder rundt i Salisbury, men har funnet den største konsentrasjonen av Novitsjok på Skripals inngangsdør, ifølge The Financial Times.

– På dette stadiet i etterforskningen tror vi at Skripal og hans datter først kom i kontakt med nervegiften ved inngangsdøren, sier visepolitisjef Dean Haydon.

Politiet mener at gjerningsmannen har utført angrepet samme dagen som faren og datteren ble funnet, altså 4. mars. Novitsjok ble produsert i Sovjetunionen under den kalde krigen, og det er én av verdens farligste nervegifter. Den skal være fem til åtte ganger giftigere enn nervegassen VX som man tidligere mente var giftigst.

Avansert angrep

Fordi denne nervegassen er så farlig, hevder britiske myndigheter at attentatet bare kan ha blitt utført av profesjonelle som har lang trening i å bruke kjemiske våpen, og at operasjonen derfor må ha blitt godkjent på høyt nivå i Russland. Av samme grunn mener de at ingen enkeltstående personer kan ha klart å gjennomføre dette, skriver The New York Times.

Det vil kreve inngående kjennskap til kjemi og hvordan denne nervegassen fungerer for å klare gjennomføre et attentat på denne måten, fremholder Richard Guthrie, ekspert på kjemiske våpen, overfor den amerikanske avisen.

– Nervegassen må konstrueres på en slik måte at den forblir på dørhåndtaket – ikke renner av med en gang – og at den blir overført til målets hånd, sier han og peker på at dette er svært avansert kjemi.

Han får støtte fra Alastair Hay, pensjonert professor i toksikologi ved universitetet i Leeds. Hay peker på at det krever spesialkompetanse for å få giften til å henge fast på dørhåndtaket, men at den samtidig skal virke ufarlig for målet.

– Da de tok på dørhåndtaket, vil de ha kjent at det var vått. De kan ikke ha skjønt at noen forsøkte å forgifte dem, fordi da ville de ha forsøkt å tørke av giften.

Russland avviser

Russiske myndigheter avviser at de har noe med giftangrepet på gjøre, og de mener at britene driver med antirussisk propaganda.

Mandag sa utenriksminister Sergej Lavrov at Storbritannias regjering tjener på giftangrepet fordi det tar bort oppmerksomheten fra problemene med brexit, det at landet skal forlate EU.

– Dette kan være i den britiske regjeringens interesse, sa Lavrov ifølge NTB.

Den russiske utenriksministeren hevdet at regjeringen i London hadde havnet i en vanskelig situasjon før giftangrepet fordi den ikke klarte å innfri løftene til britiske velgere når det gjelder betingelsene for brexit.

Den diplomatiske krisen har ført til masseutvisninger fra begge sider. Storbritannia utviste 23 russiske diplomater, mens Russland svarte med å utvise nesten dobbelt så mange britiske diplomater. Mange NATO-land, deriblant Norge, har også utvist russiske diplomater. Russland har svart med samme mynt.