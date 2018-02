Lederen for Amnesty International, advokaten Taner Kilic, ble vedtatt løslatt av en domstol i Istanbul onsdag. Han hadde da sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i Izmir den 5. juni, mistenkt for å tilhøre en terrorgruppe.

Vedtaket om løslatelse ble møtt med jubel, og familien hans møtte opp utenfor fengselet i Izmir for å ta ham imot ved løslatelsen.

Gleden ble etter flere timers venting imidlertid snudd til fortvilelse da det ble klart at Kilic ikke ville bli løslatt likevel.

AP / NTB scanpix

Domstolen: – Vi har gjort en feil

Påtalemyndigheten påkjærte nemlig beslutningen om løslatelse fra varetekt. En annen domstol mente det kunne ha blitt gjort en feil, og ba domstolen vurdere saken på nytt.

Dommerne som onsdag hadde gått inn for løslatelse, kom torsdag til at de hadde gjort en feil og opphevet sin kjennelse om løslatelse.

Domstolen vedtok onsdag at neste høring i saken skal være den 21. juni. Kilic risikerer å bli sittende i varetekt helt frem til da. Da vil han i så fall ha sittet i fengsel i mer enn et år.

– Familien til Kilic reiste etter hvert hjem fra fengselet. De var nedslått allerede da og er veldig nedbrutt nå, sier John Peder Egenæs. Han er generalsekretær i Amnesty International Norge og kom i likhet med flere andre Amnesty-ledere til Tyrkia denne uken for å følge rettssaken mot Kilic.

Egenæs reiste sammen med flere andre fra Istanbul til Izmir i går i håp om å få treffe Kilic etter at han hadde holdt ut åtte måneder i varetekt. Men det eneste de fikk se var at han ble kjørt bort i en bil som tilhører det tyrkiske gendarmeriet.

LEFTERIS PITARAKIS / AP / NTB scanpix

Amnesty: – Det finnes ikke fnugg av bevis

Påtalemyndigheten mener det finnes bevis for at Taner Kilic har forbindelse med nettverket til Fethullah Gülen, som de anklager for å ha stått bak det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia den 15. juli 2016. Et angivelig bevis for det skal ha vært at han skal ha brukt meldingstjenesten ByLock på sin telefon. I Tyrkia anses det som tilstrekkelig bevis for terrortilknytning at man har brukt denne appen.

Amnesty mener imidlertid at tyrkiske myndigheter ikke har lagt frem fnugg av bevis for at Kilic faktisk har brukt ByLock.

– Tre uavhengige eksperter har nå gjennomgått Kilic’ telefon og har ikke funnet noen spor etter bruk av ByLock. Dommeren ba ved forrige fengslingsmøte påtalemyndigheten om å legge frem bevis, men det gjorde de heller ikke ved rettsmøtet denne uken, sier Egenæs.

Forfatter som vant pris i Norge ble frikjent

Ishtar Gözaydin, som i fjor vant Universitetet i Oslos menneskerettspris, er imidlertid blitt frikjent i Istanbul for anklager om at hun har støttet terrorisme.

Gözaydin var anklaget for å ha vært medlem av en ulovlig væpnet terrororganisasjon. I 2016 mistet hun jobben som professor og instituttleder på Sosiologisk institutt ved Gediz University, skriver Uniforum. Nå er hun blitt frikjent.

– Jeg er svært glad for at jeg ble frikjent, sier hun.

Gözaydin forteller imidlertid at aktor ikke var fornøyd med beslutningen, og at han trolig kommer til å anke avgjørelsen til høyesterett.

Tyrkia har både inndratt Gözaydins pass og gitt professoren utreiseforbud. Da hun i november i fjor ble tildelt UiOs menneskerettspris, kunne hun ikke komme til Oslo for å motta prisen.

– Så lenge Tyrkia blir styrt etter unntakslover, har politiet fremdeles mye kontroll og makt i slike saker. Men jeg skal ta kontakt med utenriksdepartementet, sier hun.