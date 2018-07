Britiske PA melder at mistenkte i Skripal-forgiftning er identifisert som russere

Torsdag meldte Press Association (PA) at britisk politi har identifisert flere personer som de mistenker var innblandet i forgiftningen av den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury i mars.

Begge to fikk alvorlige skader, men de er nå utskrevet fra sykehus.

Britisk politi har ikke villet kommentere opplysningene, mens innenriksminister Ben Wallace sier at meldingen kan kategoriseres som «ukyndig og vill spekulasjon», ifølge Reuters.

PA viser til en ikke navngitt kilde med kjennskap til saken som sier at politiet etter å ha analysert overvåkingskameraer mener flere russere var involvert i angrepet mot Skripal

– De har dobbeltsjekket overvåkingsvideoer med lister over personer som har reist inn i Storbritannia rundt tidspunktet attentatet skjedde. De er sikre på at de mistenkte er russere, sier kilden.

Etterlyser bekreftelse

Før Wallace rykket ut og avviste meldingen som spekulasjoner, krevde Russland en offisiell uttalelse enten fra britisk politi eller regjeringen.

– Jeg ønsker å høre det fra Scotland Yard eller utenriksdepartementet, sa Russlands ambassadør til Storbritannia, Aleksandr Jakovenko, til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Skripal og hans datter ble i mars i år funnet bevisstløse på en benk i Salisbury. Det viste seg at de var forgiftet med nervegassen novitsjok, og først flere uker senere ble de utskrevet fra sykehus.

Statsminister Theresa May anklaget Russland for å stå bak, og Storbritannia og andre land svarte med å utvise et stort antall russiske diplomater.

– Profesjonelt angrep

En tidligere etterretningsoffiser og ekspert på kjemiske våpen i det britiske forsvaret, Philip Ingram, sier til BBC at utviklingen i saken støtter hans antakelse om at det var snakk om et «profesjonelt angrep» som var ment å sende et politisk budskap to uker før det russiske valget.

– Min mening er at det viktigste målet var å sende et budskap til dissidenter, og at Sergej Skripal ble valgt fordi han bodde i Salisbury og ga russerne en rimelig grunn til å avvise anklagene ved å si at det må ha lekket ut fra Porton Down, fordi det ligger rett opp i veien, sier Ingram.

Porton Down er en forskningssenter der det forskes på kjemiske våpen. Senteret ble opprettet i 1916 som svar på Tysklands klor- og sennepsgass under første verdenskrig.

– Provokasjon

Russiske myndigheter har hele tiden avvist anklagene. De har også hevdet at andre lands etterretningstjenester kan stå bak attentatet.

– Vi ser på dette som en stor provokasjon, sa Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, tidligere i juli.

I juni ble Charlie Rowley og Dawn Sturgess forgiftet av novitsjok i Amesbury, en by nær Salisbury. Sturgess døde på sykehus av skadene. Etterforskerne jobber med å undersøke om giften er identisk med den som ble brukt mot Skripal.