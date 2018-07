Politiet har identifisert mistenkte i Skripal-saken

Etterforskere mener de har identifisert de mistenkte gjerningspersonene fra novitsjok-angrepet, gjennom materiale fra overvåkingskameraer, sier en kilde med kjennskap til saken til Press Association (PA).

Kilden oppgir at de mistenkte gjerningsmennene bak attentatet på Skripal er russere.

Den russiske eksspionen og hans datter ble forgiftet i den britiske byen Salisbury i mars, men begge har blitt skrevet ut av sykehuset.

Statsminister Theresa May anklaget Russland for å stå bak nervegiftattentatet, og Storbritannia og andre land svarte med å utvise et stort antall russiske diplomater.

Russland har hele tiden nektet for å stå bak angrepet i mars. De har også hevdet at andre lands etterretningstjenester kan stå bak attentatet.

– Vi ser på dette som en stor provokasjon, sa Dmitri Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin, tidligere i juli.