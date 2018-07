Turister kjøres rundt i gamle amerikanske biler i Havanna. Cubas myndigheter åpner nå for å anerkjenne privat eiendomsrett og et fritt marked i grunnloven. Foto: Desmond Boylan / AP / NTB scanpix

I reformen av grunnloven fra 1976 skal de viktigste produksjonsmidlene fortsatt være under statens kontroll, men utenlandske investeringer vil bli anerkjent som et viktig ledd i utviklingen.

Kommunistpartiet skal fortsatt være den øverste ledende makten i samfunnet og staten, heter det i utdrag av forslaget til ny grunnlov som er offentliggjort i partiorganet Granma.

Reformen blir lansert bare tre måneder etter at Miguel Díaz-Canel overtok som president etter Raúl Castro, og innebærer også at det utnevnes en statsminister som skal lede ministerrådet, den cubanske regjeringen, slik det var før 1976.

Reformen er allerede godkjent av kommunistpartiet og skal nå legges fram for nasjonalforsamlingen, der det skal være avstemning neste uke. Deretter skal reformen godkjennes i en folkeavstemning.

Etter en lengre pause for å få på plass nye regler åpner myndighetene nå igjen for å gi privatpersoner lisens for bedrifter i den private sektor.

Rundt 13 prosent av Cubas arbeidsstyrke er ansatt i landets lille, men vitale private sektor, som blant annet omfatter restauranter, taxier, bygningsindustrien, butikker og utleie av rom.

De nye kontrollene som skal innføres, vil blant annet pålegge alle eiere av private virksomheter å opprette bankkontoer, som skal brukes til å registrere virksomheten, betale skatt og kunne bevise at innkjøp er lovlige.