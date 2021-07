Frankrikes president og 13 andre statsledere mulig mål for spionverktøy, melder Washington Post

President Emmanuel Macron og flere andre stats- og regjeringssjefer kan ha blitt rammet av overvåking med spionverktøyet Pegasus, melder Washington Post.

NTB-AFP

Nå nettopp

To andre presidenter, ti statsministre og en konge står på lista over mer enn 50.000 telefonnumre som et internasjonalt graveprosjekt har knyttet til overvåkingsverktøyet og mulige mål.

Det melder Washington Post , som er blant en rekke store medier som har samarbeidet med Amnesty International i prosjektet.